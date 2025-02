Fortes chuvas causam rompimento de rodovia no sudeste do Pará

Uma cratera se abriu na rodovia BR 155, no município de Sapucaia, no sudeste do Pará, na manhã desta quinta-feira (20). Ninguém se machucou no momento em que a pista rompeu. A Polícia Rodoviária Federal informou que o trecho do quilômetro da 167 da BR-155 fica no distrito de Rio Vermelho e "encontra-se totalmente interditado devido ao rompimento da pista, causado pelas fortes chuvas que atingem a região".

"No momento, ainda não há informações sobre a extensão do congestionamento nem previsão para a liberação da via", acrescentou a PRF, em nota divulgada às 11h17. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) foi acionado.



Esclarecimento DNIT



O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alerta para interdição total no km 167,6 da BR-155/PA, em Sapucaia. Neste ponto, ocorreu o rompimento do pavimento devido à força da água em decorrência das chuvas que atingem a região, nesta quinta-feira (20).

O rompimento da pista ocorreu na rodovia BR-155, no município de Sapucaia, no sudeste do Pará (Divulgação/ Dnit)

Técnicos da autarquia estão no local para avaliar os danos e definir a melhor solução de engenharia para recuperar a rodovia. Como rota alternativa a autarquia sugere as duas opções a seguir:

Rota 01: De Eldorado a Xinguara

- No km 180 da BR-155/PA, seguir pela PA-160 por 46,1 quilômetros até Canaã dos Carajás; seguir pela via vicinal por 68,8 quilômetros, passando pela vila Jussara, indo até Xinguarinha; na interseção com a PA-279, seguir por 9,9 quilômetros até Xinguara (PA).

Rota 02: De Xinguara a Eldorado

Entrar na principal de Xinguara, percorrer 9,9 quilômetros até Xinguarinha, pela PA-279; seguir pela via vicinal por 68,8 quilômetros, passando pela vila Jussara, indo até Canaã dos Carajás; na interseção com a PA-160, percorrer 46,10 quilômetros até a interseção com a BR-155/PA no km 180.