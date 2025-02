Cratera continua bloqueando pista na BR-155 no sudeste do Pará

A cratera que se abriu na rodovia BR-155, no município de Sapucaia, no sudeste do Pará, continua bloqueando a estrada, de acordo com a atualização de informações da Polícia Rodoviária Federal deste sábado (22). O buraco se abriu na pista na manhã da última quinta-feira (20), no km 167, após as fortes chuvas que caíram na região, tornando o trecho da via totalmente interditado.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já foi acionado para dar resolução à cratera na pista. Ainda não há informações sobre a previsão de liberação da pista.

Para contornar a pista interditada, a PRF recomenda aos motoristas duas rotas alternativas.

No sentido de quem vai de Eldorado para Xinguara, o motorista deve fazer um desvio no km 180 da BR-155 e seguir pela PA-160. Neste trecho, o condutor deve continuar por 46,1 km até chegar em Canaã dos Carajás, para então acessar a via vicinal e percorrer 68,8 km, passando pela Vila Jussara até Xinguarinha, e por fim, na interseção com a PA-279 e seguir por mais 9,9 km até Xinguara.

Já para quem segue no sentido Xinguara para Eldorado, deverá percorrer 9,9 km pela PA-279 até Xinguarinha, seguir pela via vicinal por 68,8 km, passando pela Vila Jussara até Canaã dos Carajás e na interseção com a PA-160, seguir por 46,1 km até o km 180 da BR-155.