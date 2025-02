Cratera abre no asfalto da rua Antônio Barreto e prejudica o trânsito na manhã desta terça (4/2)

Uma cratera se abriu na rua Antônio Barreto no cruzamento com a avenida Alcindo Cacela, no bairro Umarizal, em Belém, na manhã desta terça-feira (4/2). A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) se deslocou até o local para orientar o trânsito, que ficou congestionado, e evitar possíveis acidentes no trecho. Por enquanto, não se sabe o que provocou a cratera.

Adriana Aguiar, de 34 anos, vende café bem do lado onde a cratera se formou. Ela conversou com o Grupo Liberal e disse que o episódio teria ocorrido por volta das 7h30. Ainda conforme o relato da comerciante, há cerca de 15 dias o asfalto começou a ceder aos poucos.

VEJA MAIS

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do caso para a Semob e também à Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb). A reportagem aguarda retorno.