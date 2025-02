Árvore cai na rua dos Mundurucus, ao lado da praça Batista Campos; trânsito é interditado; veja

Uma árvore caiu na rua dos Mundurucus, próximo à travessa Padre Eutíquio, na praça Batista Campos. Segundo as primeiras informações, ninguém ficou ferido, mas um veículo foi atingido - houve danos materiais. O Corpo de Bombeiros está no local e o trânsito está interditado no mesmo trecho, na rua dos Mundurucus com a Padre Eutíquio. A árvore está atravessada na rua.

Ávore cai na Praça Batista Campos

O zootecnista Guilherme Minssen, da Associação dos Amigos da Praça Batista Campos (AAPBC), afirmou que a queda da árvore por pouco não provocou um acidente com um ônibus, mas outro veículo foi atingido. "Um motorista de ônibus percebeu, felizmente, a queda e parou antes, conseguiu frear a poucos metros do tronco. Mas uma van foi atingido. Algumas pessoas empurraram a van cerca de cinco ou oito metros do local. Quebrou a parte traseira da van", narrou o membro da associação.

Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente e Clima e a Secretaria de Segurança, Trânsito e Ordem Pública informam que uma árvore de pequeno porte caiu na manhã deste sábado (1º) na praça Batista Campos, na rua dos Mundurucus, em Belém. Assim que tomaram conhecimento da queda da árvore, acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros e suas equipes para o trabalho de retalhamento e a desobstrução da via. A previsão é que o trabalho seja concluído e a via desobstruída até o meio-dia deste sábado.

A Secretaria de Meio Ambiente informa também que, desde setembro do ano passado, não era feita nada relacionado à manutenção do "corpo vegetal" do centro de Belém. E que, neste primeiro mês de gestão, já mapeou pelo menos 47 árvores precisando de manutenção e 27 com risco iminente de queda. Na próxima segunda-feira (3) será iniciado o serviço de manutenção emergencial de podas de árvores no centro de Belém. Trabalho esse que foi intensificado no Bosque Rodrigues Alves no mês de janeiro.

A Semma enfatiza que a nova gestão tem trabalhado por uma Belém mais arborizada e sustentável. O projeto “Cidade Verde, lançado esse ano pela atual gestão, é exemplo disso. A Semma substitui as árvores que caíram pelo plantio de novas mudas, feito em espaços adequados e com espécies nativas da região apropriadas para a cobertura verde urbana. A iniciativa amplia as áreas verdes nos espaços urbanos da cidade, contribuindo para o paisagismo e a melhoria da qualidade ambiental. Espécies como “Andria Uxi” e “Mamorana” estão sendo utilizadas nessa reposição, acrescentou.