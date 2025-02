Mangueira desaba em cima de carros e deixa avenida Magalhães Barata fechada nesta segunda (3/2)

Uma mangueira caiu na avenida Magalhães Barata nesta segunda-feira (3/2), próximo à travessa Castelo Branco, no bairro de São Brás, em Belém. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) se deslocou ao local para realizar a retirada do vegetal, que atingiu dois veículos, e a liberação da via. Por conta do episódio, o trânsito no trecho ficou bloqueado. Ninguém se feriu.





O tenente Pedro Alencar, do CBMPA, disse que o acionamento dos militares aconteceu nesta madrugada, por volta das 2h. Segundo ele, por conta do tamanho da mangueira, os bombeiros precisaram traçar estratégias “minuciosas” para que pudessem cortar a árvore.

“Quando chegamos ao local, moradores nos informaram que (a árvore) teria caído por volta de 1h30. Dois veículos foram atingidos (pelo vegetal) e a fiação elétrica ficou solta pela via. Depois comunicamos à Equatorial para que eles conseguissem cortar a energia e pudéssemos dar início a trabalho”, disse ele.

Ainda de acordo com o tenente Pedro, cada um dos dois veículos atingidos pela mangueira estavam em lados diferentes na avenida. “A árvore derrubou um poste de iluminação, que atingiu o veículo. Não houve vítimas”, detalha.

Com relação ao período de inverno amazônico e a recorrência de episódios de quedas de árvores nesta época do ano, o militar dá algumas orientações à população.

“Para aquelas pessoas que tem veículo e o estacionado em via pública, evite deixar o carro próximo de uma árvore de grande porte ou que venha oferecer risco. E também, para quem identificar uma árvore que possa estar oferecendo risco ou necessite de poda, entre em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), que é o setor responsável pela poda das árvores ou retirada delas. Caso a árvore apresente um risco imediato, ligue para o número 193, que uma guarnição dos bombeiros se deslocará até o local para evitar a queda do vegetal, concluiu.

Até às 8h30, um dos veículos atingidos pela mangueira já havia sido retirado do local, enquanto o outro ainda permanecia até aquele horário. A advogada Gisele Reis, que mora perto de onde aconteceu a queda da árvore, acredita que é necessário a tomada de certas medidas para que episódios como esse sejam evitados.

“A devida manutenção não é dada e existe um órgão definido para isso. Graças a Deus (a árvore) caiu na madrugada, no momento em que o trânsito era muito pequeno e caiu em cima de um carro que não tinha ninguém. Poderia ter sido uma tragédia maior. Não foi uma tragédia anunciada, porque são árvores centenárias que estão ou não na iminência (de cair), a depender da manutenção que elas recebam. Foi só prejuízo material”, comentou.

Nota Semma

Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente e Clima comentou que a árvore que caiu na madrugada desta segunda-feira na Avenida Magalhães Barata teve suas raízes cobertas por cimento, o que comprometeu sua saúde ao dificultar a absorção de água e provocar o apodrecimento. "Além disso, a árvore já apresentava inclinação e não resistiu aos ventos fortes durante a chuva.", acrescenta a nota.

"Diante desse cenário existente em Belém, a Semma inicia hoje uma operação de poda de equilíbrio e supressão nas vias da cidade. Os trabalhos começaram no Bosque Rodrigues Alves e agora se estendem para ruas e avenidas. Destacamos ainda que, desde setembro de 2024, as atividades de poda estavam interrompidas, resultando em uma demanda reprimida. Com empenho e dedicação, estamos intensificando os esforços para normalizar os serviços e garantir a segurança da população.", finaliza a nota.