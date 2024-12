Mangueira cai e bloqueia parte da avenida Governador José Malcher neste sábado

Uma mangueira caiu na madrugada deste sábado (21) na avenida Governador José Malcher com a travessa Quintino Bocaiúva, no bairro de Nazaré. Informações iniciais dão conta que a árvore caiu por volta das 3h. Com a queda, o vegetal ficou atravessado e tomou conta de boa parte da via. O trânsito não foi afetado.

Devido à queda, a rede elétrica da área foi atingida e o perímetro ficou sem energia. Até por volta das 9h27 deste sábado, as residências e comércio da área ainda estavam sem o fornecimento do serviço. Equipes da Equatorial Energia estão no local para religar a energia e realizar a retirada da árvore e a podagem do vegetal.

Ainda de acordo com as primeiras informações de testemunhas que estavam no local, a árvore teria caído por conta de um vendaval na madrugada de sábado. No momento da queda, ninguém passava pelas proximidades da área onde a árvore fica localizada. Por isso, não há informações de feridos. Além disso, nenhum veículo foi atingido.

Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) também foram ao local para sinalizar o trânsito da área. Apesar de parte da via ter ficado interditado, o tráfego fluía sem dificuldades durante a manhã deste sábado.