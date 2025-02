Vídeo: Árvore de grande porte cai na avenida Governador José Malcher

Uma mangueira de grande porte caiu na noite desta segunda-feira (3) na avenida Governador José Malcher, entre as avenidas 14 de Março e Generalíssimo Deodoro, no bairro de Nazaré, em Belém. A queda da árvore derrubou um poste de energia elétrica, deixando residências e estabelecimentos da área sem luz e sem internet. Além disso, a queda do vegetal causou um grande congestionamento nas vias próximas.

Equipes da distribuidora de energia elétrica estiveram no local para executar os serviços necessários e restabelecer o fornecimento de energia. Técnicos de uma provedora de internet também atuaram para normalizar os serviços afetados. O trânsito na avenida precisou ser desviado pela alameda Dona Maria Leopoldo, uma pequena via de acesso para a avenida Nazaré.

Um funcionário da distribuidora de energia informou que o serviço começaria a ser executado ainda na noite de segunda-feira (3), mas, devido à complexidade dos trabalhos, o fornecimento de energia na área não seria normalizado de imediato.

Um morador que não quis se identificar relatou que a queda ocorreu por volta das 19h. “Nós ouvimos um barulho muito grande, mas nunca imaginávamos que era essa árvore aí”, disse. “Mas já era um pouco esperado. Ela estava muito grande e a gente não vê manutenção”, acrescentou.