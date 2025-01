Árvore de grande porte cai na travessa Dr. Moraes, em Belém; veja como ficou o trânsito

Uma árvore de grande porte caiu na tarde desta quarta-feira (29), por volta de 16h, na travessa Dr. Moraes entre Braz de Aguiar e avenida Nazaré, no bairro de Nazaré, em Belém. Pessoas que trafegam pelo local registraram com vídeo e as imagens mostram que um poste de rede elétrica também tombou.

A reprtagem já está no local e, até o momento, a informação que tem é que a mangueira atingiu três carros. Dois dos carros não tinham seguro. Ricardo Milomes, 57 anos, é dono de um pastel em frente ao local e ele conta que nao sabe como vai trabalhar sem o veiculo. Pois o carro ajudava para a locomoção até seu ponto, onde já trabalha há 25 anos.

"Acabou com o meu carro, que estava no outro lado da pista. O pior é que outras árvores já caíram aqui nesse trecho, essa é a terceira árvore.Os órgãos sabem desse problema. Há um mês foi protocolado novas reclamações sobre essa questão das árvores, mas nada é solucionado. Acho que eles preferem que essas árvores caiam mesmo. Eu estava aqui e vi tudo, foi perda total", reclama o proprietário do veículo.

O administrador Thiago Leal também teve o carro atingido. Ele contou que estacionou o carro para deixar a filha, de 4 anos, para uma atividade na escola e quando estava caminhando escutou um barulho e verificou que se tratava da queda do vegetal. "Eu comprei o carro recentemente e anida não tinha providenciado o seguro. Agora vou esperar um posicionamento da prefeitura", diz Thiago.

O Tenente Coronel Carrera, comandante do socorro da Região Metropolitana de Belém, explicou a atuação da equipe no local. “Nós fomos acionados para fazer o corte dessa árvore que caiu obstruindo a via, retirando o perigo do local, uma vez que ela caiu sobre a fiação elétrica e alguns veículos.”

Sobre o procedimento adotado para a remoção da árvore, ele esclareceu: “Nós estávamos aguardando a equipe da concessionária de energia, que já chegou, para garantir que a eletricidade fosse cortada. Os técnicos estão fazendo esse procedimento e, assim que nos derem o retorno, colocaremos nossa equipe para iniciar o corte da árvore com eficiência.”

O tenente-coronel também confirmou que não houve vítimas no incidente, apenas danos materiais:“A informação que colhemos com os populares é que não há vítimas, apenas danos a veículos. Até o momento, três carros foram atingidos e a fiação elétrica do local.”

