Árvore cai e atinge dois automóveis no bairro Umarizal, em Belém

Uma árvore caiu na avenida Generalíssimo Deodoro e atingiu um carro e um furgão que estavam parados no sinal. O episódio aconteceu na manhã desta sexta-feira (24/1), no bairro Umarizal, em Belém. Não há relato de feridos.

O condutor do furgão, que preferiu não se identificar, disse que o vegetal tombou antes do meio-dia, entre as ruas Bernal do Couto e Rua Oliveira Belo. Ele e mais um outro homem estavam já iam sair do sinal quando escutaram o barulho da árvore atingindo o automóvel.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e aguarda retorno.