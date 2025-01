Gerenciador Gleydson Dantas denuncia cratera na rua Manoel Barata, no bairro da Campina

Há cerca de 6 meses, uma enorme cratera vem tomando conta da rua Senador Manoel Barata, no trecho entre a Avenida Presidente Vargas e a Travessa Frei Gil de Vila Nova, no bairro da Campina, em Belém. O gerenciador de estacionamento Gleydson Dantas, 45 anos, que trabalha há 4 anos no local, a poucos metros do buraco, afirma que o problema já causou prejuízos a diversos veículos.

"Faz uns 6 meses já que esse buraco tá aqui. Passou as festas de fim de ano e está essa cratera aí. O carro bate, cai nesse buraco e quebra, causando prejuízos. E agora a gente está naquele período chuvoso aqui na capital, e às vezes algumas ruas acabam alagando, o buraco fica encoberto e é mais perigoso ainda de um motorista passar e não ver que tem um buraco. Tanto o carro como a moto. O motoqueiro cair nesse buraco é um problema. É um acidente feio e grave”, alerta o trabalhador.

Ele relata que já presenciou um quase acidente causado exatamente por essa cratera. O carro veio de lá, veio com tudo e caiu nesse buraco. Causou um dano material grande mesmo, mas poderia ter sido pior. Já foram feitas matérias aqui sobre esse buraco mas nada resolveu. Precisamos que seja resolvido isso com urgência”, disse Gleydson Dantas.

Em nota divulgada na terça-feira (7/1), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que fazer o levantamento do problema ainda nesta semana. “Ainda esta semana enviará equipe técnica no local para levantar todas as demandas da via para posteriormente providenciar os serviços necessários e normalizar o tráfego de veículos.”, detalha a nota.

*Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, Coordenador do Núcleo de Atualidade) com colaboração de Mariana Azevedo