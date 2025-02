Rodovia BR-155 em Sapucaia é liberada após quatro dias

Após quatro dias interditada, o Km 167 da rodovia BR-155 foi liberado neste último domingo (23/02). O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) concluiu o reparo e liberou a rodovia BR-155, no município de Sapucaia, no sudeste do Pará.

O trecho estava interditado desde a última quinta-feira (22/02), quando uma cratera se abriu na pista. Técnicos do DNIT estavam executando serviços no local desde a última sexta-feira (21), para recuperar o trecho. A equipe trabalhou na construção de um desvio e colocou pedras para dar acesso aos veículos e garantir a trafegabilidade da rodovia.

O buraco se abriu na pista na manhã da última quinta-feira (20), no km 167, após as fortes chuvas que caíram na região, tornando o trecho da via totalmente interditado. Durante o período de recuperação asfáltica, os motoristas precisaram desviar por duas rotas alternativas orientados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os motoristas que seguiram de Eldorado para Xinguara precisaram desviar no km 180 da BR-155 e seguir pela PA-160. O condutor seguia por 46,1 km até chegar em Canaã dos Carajás, para então acessar a via vicinal e percorrer 68,8 km, passando pela Vila Jussara até Xinguarinha, e por fim, na interseção com a PA-279 e seguir por mais 9,9 km até Xinguara.

Para quem seguia no sentido Xinguara para Eldorado, precisava percorrer 9,9 km pela PA-279 até Xinguarinha, seguir pela via vicinal por 68,8 km, passando pela Vila Jussara até Canaã dos Carajás e na interseção com a PA-160, seguir por 46,1 km até o km 180 da BR-155.