Pará decreta situação de emergência por conta de chuvas que afetam o nordeste paraense

O Governo do Pará confirmou que vai decretar estado de emergência em toda a região nordeste do Estado por conta dos impactos provocados pelas fortes chuvas que atingem a região. Em comunicado feito no início da noite deste domingo (22/05), o Executivo Estadual informou que "os municípios da região nordeste têm sofrido com as fortes chuvas, que elevaram o nível dos rios", e que o decreto busca exatamente "agilizar as ações de assistência às famílias atingidas".

Em Ourém, um dos municípios mais afetados pelas inundações, foi realizada uma reunião para a criação de um grupo de monitoramento e avaliação da situação na manhã deste domingo. Também foi definda a instalação de uma sala de situação, que vai funcionar na sede da Prefeitura Municipal, onde serão reunidas as informações que vão nortear as ações.

Fazem parte do grupo de trabalho todas as secretarias municipais, Corpo de Bombeiros, Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster). Ainda segundo a nota do Governo do Pará, todas as ações emergenciais iniciaram neste domingo, com visitas às principais áreas atingidas. Um levantamento de dados também está sendo feito para ordenar um relatório de situação.