Ocupação de leitos para covid-19 no Pará deve diminuir em duas semanas, estima a Sespa

O presidente da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), Marcel Botelho, com base no cenário atual da covid-19 no Pará, estima que a taxa de ocupação de leitos tem tendência de queda para as próximas duas semanas. E para quie isso aconteça, o foco das ações do Governo do Pará deve ser a vacinação e cobrança do passaporte vacinal.

"Vamos continuar investindo na vacinação. Vacina é o caminho pra vencer a covid-19. Graças à vacinação, o perfil dos pacientes é diferente das duas ondas anteriores. As vacinas chegaram e todos os 144 municípios têm vacinas", disse o titular da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Rômulo Rodovalho.

Rodovalho pediu que a população não deixe de vacinar as crianças e adolescentes, a partir de 5 anos (para a vacina pediátrica da Pfizer) e 6 anos (para a vacina CoronaVac, do Instituto Butantã). "Levem suas crianças para vacinar. Vamos acreditar na ciência e na vacina", comentou.