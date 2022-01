Sespa: 94% dos internados nas UTIs do Pará não estão em dia com a vacina

De todas as pessoas internadas em leitos de covid-19 do Pará, 94% não estão em dia com a vacinação. A estimativa é de Denilson Feitosa, da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (21), durante uma entrevista coletiva sobre estratégias de medidas de enfrentamento da pandemia.

