MPF coleta relatos de violência obstétrica para discussão pública sobre o tema em Santarém

O Ministério Público Federal (MPF) está recebendo relatos de violência obstétrica acontecidos na rede pública e privada de Santarém para embasar uma reunião pública sobre o tema que será realizada na cidade no dia 29 de agosto. A iniciativa é levantar informações úteis para aprimorar as estratégias de combate do problema na região.

A reunião está prevista para acontecer às 9h do dia 28 de agosto na sede do MPF, no município. A participação pode ser presencial ou por videoconferência. As inscrições para interessados estão abertas no site www.mpf.mp.br/pa/evento e o formulário para envio dos relatos está disponível (no mesmo endereço eletrônico). Quem preferir não se identificar, pode enviar as histórias de forma anônima.

Os dados inseridos no formulário dos relatos serão utilizados somente para formação de banco de dados e estatísticas sobre o cenário de violência obstétrica no município. Se a pessoa que registrar o relato tiver interesse, pode autorizar que o relato seja divulgado sem que seja divulgado o seu nome. Sem essa autorização, o relato não será divulgado, mesmo que for anônimo. O canal ficará disponível até a data da realização da reunião pública.

Caso a pessoa interessada prefira ser ouvida presencialmente ou por videoconferência, ela pode fazer essa solicitação pelo endereço www.mpf.mp.br/mpfservicos (opção “Denúncias e Pedidos de Informação”) ou pelos telefones (93) 3512-0800 / 3512-0848. Esses canais já funcionam de forma permanente e seguirão funcionando após a realização da reunião pública.

Violência obstétrica é assunto grave no país

De acordo com dados divulgados pelo MPF, 45% das mulheres atendidas no Sistema Único de Saúde (SUS) sofrem violência obstétrica no Brasil. Em hospitais privados, a taxa é de 30%. Esses dados foram levantados em 2011 e 2012, na primeira fase do projeto Nascer no Brasil, a maior pesquisa sobre parto e nascimento já realizada no país, segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), vinculada ao Ministério da Saúde.

A violência institucional na atenção obstétrica, também chamada de violência obstétrica, é a violência cometida contra a mulher grávida e sua família em instituições de saúde, no atendimento pré-natal, no parto ou no aborto. Pode ser verbal, física, psicológica ou mesmo sexual e se expressa de diversas maneiras, às vezes explícitas, às vezes veladas, explica a organização Parto do Princípio, especializada no tema.