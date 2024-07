Médico denunciado por violência obstétrica volta a atender em hospital do Marajó após afastamento

O médico Celso Luiz Cardoso Lobato, denunciado por denúncias de violência obstétrica praticada contra pacientes no Hospital Municipal de São Sebastião da Boa Vista, no Marajó, voltou a atender nesta unidade de saúde após afastamento. A informação consta na recomendação emitida pelo Ministério Público do Pará (MPPA), no último dia 12 de julho, na qual são cobradas atitudes do poder público do município sobre os casos. A afirmação sobre a atuação de Celso Lobato no hospital contrasta com o que já foi dito pela prefeitura do município e pela direção do hospital anteriormente.

A condição de atuação do médico Celso Lobato no Hospital Municipal de São Sebastião da Boa Vista já foi questionada em reportagens anteriores de O Liberal. No dia 21 de junho deste ano, em nota, a prefeitura de São Sebastião afirmou que "o referido profissional já foi afastado do quadro e não presta mais serviços para o município".

VEJA MAIS

Em nota anterior, do dia 20 de junho, a prefeitura havia explicado que "que o profissional citado no caso já foi afastado do quadro por outras razões administrativas", sinalizando que o afastamento não havia sido por causa das denúncias de violência obstétrica. Os motivos reais do referido afastamento não foram detalhados em nenhuma das notas enviadas à reportagem.

Também no dia 21 de junho, o diretor do hospital municipal de São Sebastião da Boa Vista, Elizeu Gê Corrêa Júnior, afirmou que o médico Celso Lobato não fazia mais parte do quadro de funcionários desde o fim de maio.

Procurados novamente pela reportagem, até o momento, nem a prefeitura, nem a secretaria municipal de saúde ou a direção do hospital municipal de São Sebastião da Boa Vista atenderam ao contato. O médico Celso Lobato também foi contactado, mas, até o momento, não houve retorno.

O contrato de prestação de serviços da prefeitura de São Sebastião da Boa Vista, firmado com o médico Celso Lobato, disponível na internet, aponta que o médico fazia parte do quadro de servidores do hospital municipal da cidade desde 2 de janeiro de 2021 - data de assinatura do contrato.