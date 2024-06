CRM apura denúncias de violência obstétrica contra médico afastado por prefeitura no Marajó

Casos de violência obstétrica vêm sendo investigados pelo Conselho Regional de Medicina (CRM) em São Sebastião da Boa Vista, município do Arquipélago do Marajó, no Pará. Eles vinham sendo cometidos por um mesmo médico. A prefeitura do município confirmou, em nota, que o profissional, que atua no hospital municipal, já foi afastado. Porém, a administração da cidade cita apenas "outras razões administrativas" para o afastamento. A prefeitura diz que ainda não recebeu denúncias formais do CRM sobre os casos.

Pelo menos quatro mulheres entraram em contato com a Redação Integrada de O Liberal para relatar as violências, sendo que três delas já fizeram denúncia ao CRM e estão em fase de sindicância. A situação veio à tona depois que uma das mulheres, que sofreu violência obstétrica em março deste ano, tomou coragem para denunciar. Em seguida, outras vítimas decidiram quebrar o silêncio.

Segundo as vítimas, o médico cometeu uma série de condutas questionáveis. Os casos dão conta de pedidos de curetagem - procedimento médico para remover qualquer tipo de tecido do útero, comum em casos de aborto para retirada do feto - sem clara indicação; rotura de útero, que levaram à perda de partes ou da totalidade do órgão para algumas mulheres, além de atendimento médico no qual o profissional estava supostamente sob efeito de álcool.

As vítimas que entraram em contato com a redação tinham entre 21 e 32 anos. Algumas estavam grávidas pela primeira vez e perderam o bebê. Outras se tornaram estéreis após ter que remover o útero ou parte dele devido a infecções resultantes de perfuração do órgão em procedimentos de curetagem.

Procurada pela reportagem, a prefeitura de São Sebastião de Boa Vista informou, em nota, que "não recebeu qualquer notificação por parte do CRM e tão pouco representação por parte de usuários, denunciando casos de violência obstétrica". "Informo ainda que o profissional citado no caso já foi afastado do quadro por outras razões administrativas e uma vez que a Gestão Municipal seja notificada de cada caso específico, tomará todas as providências necessárias para realizar as competentes apurações", conclui o texto.

Já o CRM também se pronunciou, em nota, dizendo que tomou conhecimento sobre os fatos relatados, os quais já se encontram em apuração. "O CRM-PA ressalta que, de acordo com o artigo 1º do Código de Processo Ético-Profissional, os procedimentos que tramitam nos Conselhos Regionais de Medicina são sigilosos".

Também foi solicitado um posicionamento da Polícia Civil do Pará (PCPA), já que pelo menos duas das vítimas confirmaram que fizeram denúncia também em delegacia, mas, até o momento, o órgão não respondeu à reportagem.