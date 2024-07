MPPA recomenda afastamento de médico após relatos de violência obstétrica no Marajó

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) expediu recomendação do afastamento do médico Celso Luiz Cardoso Lobato do Hospital Municipal de São Sebastião da Boa Vista, no Marajó, após relatos de violência obstétrica contra três diferentes vítimas.O médico deve ser afastado de qualquer outra unidade de saúde do município.

A medida foi solicitada por meio da recomendação nº 02/2024/PJSSBV, de 12 de julho, expressa por meio do promotor de Justiça de São Sebastião Boa Vista, Thiago Marsicano, e foi direcionada à Prefeitura de São Sebastião da Boa Vista, a Secretaria Municipal e ao diretor do Hospital Municipal. Os três foram contactados pela reportagem, mas, até o momento, não houve retorno.

O documento da recomendação revela que a promotoria instaurou três procedimentos administrativos referentes a três diferentes vítimas, que relataram episódios de violência obstétrica praticadas por Celso Lobato, detalhando e comprovando ocorrências como mal atendimento a pacientes, realização de procedimentos cirúrgico embriagado e frases ofensivas e desrespeitosas.

A recomendação foi expedida devido o médico, que estava afastado de suas atividades no Hospital Municipal de São Sebastião da Boa Vista, ter sido reintegrado, estando novamente atendendo pacientes e realizando cirurgias, conforme provas acostadas nos procedimentos administrativos.

O Ministério Público destaca na recomendação que as informações das denúncias envolvendo o nome do médico são públicas e notórias e, apesar disso, a Prefeitura Municipal designou novamente o referido médico para atuar no Hospital Municipal e, até o momento, não atuou de forma proativa visando investigar os fatos e puni-lo.