MPPA lista violências sofridas por pacientes em caso de médico denunciado no Marajó

O Ministério Público do Pará (MPPA) relacionou uma série de violências sofridas por três pacientes que denunciaram o médico Celso Luiz Cardoso Lobato, em São Sebastião da Boa Vista, no Marajó. A lista foi especificada em um documento no qual o MPPA recomenda uma série de atitudes ao poder público do município a respeito da situação, entre elas, o afastamento do médico e a sua substituição.

O documento é uma recomendação emitida pelo MPPA no último dia 12 de julho, no qual o órgão detalha as práticas violentas de Celso Lobato, conforme relatos de três vítimas que já têm processos em tramitação na Promotoria de Justiça de São Sebastião da Boa Vista. Conforme o documento, as denúncias 'detalham e comprovam ocorrências' como:

Atendimento a pacientes e realização de procedimentos cirúrgicos embriagado;

Frases ofensivas e desrespeitosas a pacientes, a exemplo: “se estava grávida, já não tem mais nada aí”; “não sei nem se você estava grávida mesmo”; “você vai ter que tirar o resto do feto”; “não tem mais nada aí, tu já perdeu”; “vamos fazer uma curetagem para acabar logo com isso”;

Aplicações inadequadas de raquianestesia (anestesia parcial, comum em cirurgias abdominais e partos, tanto vaginais quanto cirúrgicos);

Alta médica a pacientes apesar destes relatarem dores extremas;

Procedimentos de curetagem feitos de forma forçada e de forma inadequada, ocasionando, por consequência, em diferentes mulheres: abscessos; vômitos; diarreia; necessidade de retirada do útero e de trompas, em razão de perfurações; entre outras complicações graves, físicas e psicológicas;

Realização de procedimentos cirúrgicos, aplicação de injeções e de medicamentos em desrespeito ao processo de obtenção de consentimento livre e esclarecido dos pacientes na assistência médica, violando a Recomendação CFM nº 1/2016.

O documento explica também que as denúncias estiveram presente nos três relatos de três vítimas diferentes. Além destas, outras três pacientes também já foram ouvidas e demonstram interesse em denunciar.

Como medida de ação, o Ministério Público recomenda que a prefeitura de São Sebastião da Boa Vista, a secretaria de saúde do município e a direção do Hospital Municipal "promovam o imediato afastamento do médico Celso Luiz Cardoso Lobato, inscrito no CRM 7392-PA, do Hospital Municipal e de qualquer outra unidade de saúde do Município de São Sebastião da Boa Vista/PA, cessando qualquer tipo de pagamento ao referido servidor, diante de todo o quadro fático exposto acima, devendo proceder com a contratação de médico cirurgião para o seu lugar, a fim de que a população não fique desassistida".

A redação integrada de O Liberal solicitou nota à prefeitura de São Sebastião da Boa Vista e tentou conversar por telefone com a direção do Hospital Municipal e com a defesa e o próprio Celso Lobato, mas, até o momento, nã obteve resposta dos contactados.