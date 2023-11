Moradores de Tucuruí e Breu Branco participam de simulado de evacuação de emergência de barragens

De 20 a 26 de novembro, os municípios de Tucuruí e Breu Branco, no sudeste e sudoeste do Pará, respectivamente, passarão pelo 1º Simulado de Evacuação de Emergência da Usina Tucuruí. O treinamento é realizado pela Eletrobras Eletronorte e é o maior já feito no Brasil. A ação integra a etapa final de implantação do Plano de Ação de Emergência (PAE) da empresa.

O engenheiro de segurança de barragens da Eletrobras, Markle Vieira, destaca que o simulado é uma atividade preventiva, em cumprimento às leis federais 12.334/10 e 14.066/20, da Política Nacional de Segurança de Barragens, e que é mais um reforço de segurança.

“É importante deixar claro que a barragem não está sob nenhum risco. Ela é constantemente monitorada por uma equipe especializada, e conta com mais de 1.200 instrumentos para a execução do procedimento. O simulado representa o compromisso da empresa, não apenas em cumprir a determinação legal, mas também a nossa preocupação com o bem-estar e a segurança dos colaboradores e de toda a população vizinha ao empreendimento”, destacou.

Várias equipes estão envolvidas na organização do evento, somando mais de 100 colaboradores que pretendem mobilizar mais de 25 mil pessoas em sete dias de atividades. Para incentivar a participação da população de Tucuruí e Breu Branco a empresa utiliza vários canais de comunicação e conta ainda com o apoio dos órgãos de segurança estaduais e municipais.

Alertas sonoros

Na cidade de Tucuruí, o treinamento será iniciado no dia 20 de novembro com um simulado apenas para o público interno que atua na hidrelétrica. Pelo menos 600 pessoas, entre colaboradores e prestadores de serviço, devem participar desse momento.

De 21 a 24 de novembro, acontece o treinamento com os moradores de Tucuruí. Para entender que vão participar de uma simulação ouvirão alertas sonoros (sirenes) instalados em pontos estratégicos da cidade, duas vezes ao dia.

Em cada poste, 18 sirenes vão garantir que o som possa ser ouvido em diferentes direções. Cada sirene tem um alcance de 1.200 metros, chegando a essa distância pelo menos 70 decibéis. Isso é um exercício de segurança para que os moradores, ao ouvirem as sirenes como se estivessem vivendo uma situação real de emergência, parem o que estão fazendo, reúnam as pessoas próximas, principalmente idosos, crianças e animais domésticos e sigam para as chamadas Rotas de Fuga - existem placas de sinalizações instaladas pela empresa ao longo do trajeto indicando o caminho em direção aos Pontos de Encontro, locais seguros em que autoridades municipais aguardam a chegada da população.

Ao longo do caminho os moradores também verão placas indicando as Áreas de Risco, que são regiões sujeitas à inundação, como pontes. Os organizadores do simulado orientam que as pessoas levem apenas documentos, objetos pessoais importantes e que caibam em uma sacola e seus animais de estimação.

Pontos de Encontro

Ao chegar aos Pontos de Encontro os moradores devem aguardar, pois em alguns casos serão levados ao Ponto de Encerramento, que conta com uma programação especial com a distribuição de brindes, local para brincadeiras infantis e espaço pet.

O morador deve participar da ação apenas no dia em que está programado o evento para o seu bairro, conforme informativo distribuído previamente, e a sirene tocar nas proximidades de onde mora. Nos outros dias não é necessário se deslocar ao ouvir o alerta sonoro.

As ações de segurança serão coordenadas pela Eletrobras Eletronorte com apoio das defesas civis Estadual e Municipal, Corpo de Bombeiros, voluntários e prefeituras das cidades.

Uma das etapas preliminares do plano de contingência, elaborado pelos municípios, foi o cadastramento da população e o mapeamento dos locais em que existem pessoas com necessidades especiais. Em caso de evacuação, esses moradores serão orientados pelas próprias famílias. Por isso, a importância da participação da população para conhecer as Rotas de Fuga e Pontos de Encontro.

Nos dias 25 e 26 de novembro o simulado será no município de Breu Branco, onde serão montados 21 pontos de encontro e aguardadas cerca de 900 pessoas.

A Defesa Civil de Tucuruí disponibilizou o canal (94) 98106-5004 para que a população possa entrar em contato em caso de dúvidas sobre os Pontos de Encontro.