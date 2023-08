Lula relança Programa Luz para Todos em Parintins e quer tirar Roraima do isolamento

Nesta sexta-feira (4), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva relançou o Programa Luz para Todos em cerimônia realizada na cidade de Parintins, Amazonas. O programa tem o objetivo de garantir o fornecimento de energia elétrica a moradores de áreas rurais, especialmente nas regiões remotas da Amazônia Legal e do Norte do país. Durante o evento, Lula enfatizou o compromisso do governo em cuidar da Amazônia, com especial atenção ao povo que vive na região.

O presidente destacou a importância de preservar a Amazônia e cuidar de suas riquezas naturais, incluindo igarapés, animais, passarinhos, flores e água. Ele também ressaltou o combate ao garimpo ilegal em terras públicas e à exploração madeireira ilegal. “Nós vamos fazer energia para 150 mil pessoas que ainda não têm energia. No outro governo, nós fizemos energia para 16 milhões de pessoas. Só é contra o Luz para Todos quem não sabe o que é trabalhar com candeeiro, quem não sentiu a fumaça do querosene no nosso nariz. Quem gosta disso pode ser alguém que venda óleo diesel, mas o povo quer luz”, disse.

A meta é beneficiar até 500 mil famílias até 2026, priorizando o combate à pobreza energética e valorizando a cultura de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Lula enfatizou que o acesso à energia elétrica é fundamental para melhorar a qualidade de vida das pessoas e promover o desenvolvimento.

Iniciativa pretende ligar Roraima ao sistema nacional

Além do Programa Luz para Todos, também foi inaugurada a interligação de Parintins e Itacoatiara, no Amazonas, e Juruti, no Pará, ao Sistema Interligado Nacional (SIN), conhecida como Linhão de Tucuruí. O projeto, que demandou investimentos de R$ 1,76 bilhão, envolveu a construção de torres com mais de 250 metros de altura e travessias de trechos alagados, como o Rio Amazonas.

Durante a cerimônia, o prefeito de Parintins entregou ao presidente Lula o título de cidadão parintinense, em reconhecimento ao seu trabalho e dedicação à causa da energia elétrica e do desenvolvimento da região. Além disso, Lula também assinou a ordem de serviço para as obras do Linhão Manaus-Boa Vista, que interligará Roraima ao SIN. O investimento de R$ 2,6 bilhões nas obras tem previsão de conclusão em setembro de 2025, possibilitando a integração de Roraima ao sistema nacional de energia elétrica e encerrando o isolamento do estado.