Lula assina decreto que autoriza Brasil a comprar energia elétrica da Venezuela

Durante o evento de relançamento do programa Luz para Todos, nesta sexta-feira (4), no Amazonas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assina um decreto que autoriza o Brasil a importar energia elétrica de países vizinhos, medida necessária para que o país volte a comprar energia da hidrelétrica de Guri, na Venezuela.

No Estado de Roraima, essa importação já era feita. Trata-se do único que ainda não está conectado ao Sistema Interligado Nacional (SIN), rede que liga todos os outros estados brasileiros por meio de linhas de transmissão elétrica. A compra da energia venezuelana foi interrompida no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Para de importar energia dos vizinhos venezuelanos foi uma decisão "ideológica" do governo anterior, na opinião do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

O novo decreto determina o estabelecimento de políticas nacionais para “integração eletroenergética com outros países”. Essa medida é necessária, segundo Silveira, para que a linha de transmissão que conecta a Venezuela ao Brasil seja renovada.

A compra da energia, pelo texto, precisa ser aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), após manifestação do Operador Nacional do Sistema Elétrico e da deliberação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico quanto ao preço e à quantidade a ser importada.