Incêndio atinge transformador na Hidrelétrica de Tucuruí; não houve vítimas

Um incêndio em um transformador foi registrado na tarde do último domingo (30), na Hidrelétrica de Tucuruí, região sudeste do Pará. A fumaça se alastrou rapidamente, assustando quem estava nas proximidades da área. Em nota divulgada ainda no domingo, a Eletrobras Eletronorte informou que não houve vítimas. Também não houve danos às comunidades próximas.

Ainda segundo a empresa, o incêndio iniciou por volta das 15h no transformador elevador n° 19 da usina, no momento em que o equipamento, juntamente com a sua respectiva unidade geradora, retornavam à operação. Todos os sistemas de proteção e controle contra incêndios atuaram a tempo.

Imediatamente, os bombeiros civis da UHE Tucuruí foram acionados e, por volta das 16h, a situação foi totalmente controlada na usina. A Eletrobras Eletronorte detalhou, ainda, que não houve danos à usina.