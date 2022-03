Matrícula na UFPA: calouros devem entregar documentação nesta quinta (3) e sexta (4)

Hoje e amanhã, calouros classificados em alguns cursos do Processo Seletivo (PS) da Universidade Federal do Pará (UFPA) devem entregar presencialmente a documentação (original e cópia) para a matrícula. O estudante deve ficar atento ao edital disponibilizado no portal da instituição, onde conta a lista completa de cada curso com a respectiva data da entrega dos documentos. A carteirinha de vacinação comprovando as duas doses contra a covid-19 será obrigatória. Horários, locais e a lista de documentos estão detalhados no edital de cada curso. Para alguns deles, entretanto, a matrícula será apenas em junho.

Essa é a segunda fase do processo de efetivação de vínculo dos calouros deste ano com a universidade. Na primeira, eles tiveram que acessar o Sistema Online de Calouros (coc.ufpa.br) para preenchimento dos dados cadastrais. Tiveram que enviar de forma on-line a documentação exigida, conforme seu grupo de classificação.

Na sequência da entrega dos documentos, os ingressantes em vagas de Cotas PPI passarão pela terceira etapa da habilitação: a verificação de autodeclaração de pessoa negra e indígena. Esse procedimento é adotado pela UFPA desde o PS 2021.

A quarta etapa da habilitação é exclusiva para candidatos que ingressaram em vagas de cotas para pessoas com deficiência (PcD). A análise da condição desses estudantes será realizada pela Comissão Multiprofissional de Verificação de PcD.

Quem não seguir as regras do edital quanto às recomendações para a apresentação de documentação e convocação estará sujeito à perda da vaga. À medida que as etapas da habilitação finalizarem e houver liberação de vagas, serão publicadas chamadas adicionais (repescagens), pela ordem de classificação no PS 2022 e pelo tipo de vagas disponíveis.