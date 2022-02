Mais de 100 servidores da Polícia Civil reforçam a segurança nos balneários paraenses

A "Operação Carnaval 2022" deflagrada na sexta-feira (25) pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Pará (Segup) terá reforço da Polícia Civil (PC) nos municípios com balneários. 101 servidores estarão reforçando oito delegacias no Pará. O objetivo é garantir a segurança para quem optou passar o Carnaval no interior e também cumprir as determinações do Decreto nº 2.044, que estabelece a Política de Vacinação em combate à Covid-19 e a cobrança do "passaporte vacinal".

De acordo com informações do site agência Pará, os municípios que receberão o efetivo são: Benevides, Belém (ilhas de Cotijuba e Mosqueiro), Santa Bárbara do Pará, Bragança, Marapanim (distrito de Marudá), Salinópolis, Barcarena, Cametá, Curuçá e Vigia de Nazaré. Também há reforço em municípios de outras regiões do Estado, como Altamira, Itaituba, Marabá, Paragominas, Redenção, Santarém e Tucuruí, além do Arquipélago do Marajó. Estes destinos foram escolhidos por receberem maior fluxo de visitantes.

A ação conta com delegados, escrivães, investigadores, peritos, motoristas, papiloscopistas, administrativos e técnicos em informática para reforçar a atuação em oito delegacias do interior do Estado e quatro na Região Metropolitana de Belém. Com este aumento, os atendimentos para registros, apurações, procedimentos e tipificações penais serão garantidos. Ainda de acordo com a agência Pará, o objetivo é reprimir crimes e garantir a segurança das pessoas, além de oferecer proteção aos patrimônios públicos e privados dos locais mais visitados.

Além da PC, outros órgãos de segurança pública atuam coordenadamente no Estado, durante a operação, é o que afirma o delegado-geral de Polícia Civil, Walter Resende. "Estaremos atuando na fiscalização para o cumprimento do decreto e na repressão de delitos em geral. Vamos percorrer estabelecimentos em funcionamento, especialmente aqueles que tradicionalmente concentram uma aglomeração maior de pessoas. As superintendências regionais também estarão fazendo operações, e a capital estará funcionando, sem prejuízo. Vamos deslocar mais de 100 servidores para o interior do Estado, a fim de garantir maior tranquilidade durante o Carnaval", informa o delegado geral, a agência Pará.

Fiscalização no Marajó

A operação iniciou na sexta-feira (25), no arquipélago do Marajó e contou com as equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Soure. Durante a fiscalização dos estabelecimentos comerciais com venda de bebidas alcoólicas, dois bares e um depósito foram fechados por falta de licença de funcionamento.

(Com informações do site Agência Pará)