BR-316: saída de Belém para o carnaval tem trânsito intenso, mas fluindo

Quem optou aproveitar o feriado de Carnaval foram de Belém encontrou a BR-316 fechada, por volta das 10h, segundo informou o Departamento de Trânsito do Pará (Detran-Pa), por conta de uma comitiva da Polícia Militar. Logo em seguida, o tráfego foi liberado. O fluxo de veículos, por volta das 11h30, era intenso e com pontos de congestionamento, mas segue fluindo.

O maior número de veículos foi no começo da manhã. De acordo com informações do posto do Detran na BR-316, a tendência é que a tarde esse fluxo de saída da capital seja menor. No entanto, a orientação é manter uma direção responsável e tomar os cuidados necessários em caso de chuva.

Marituba, no km 17, segue com o fluxo, no entanto, devido ao radar tem pontos de congestionamento.

Terminal Rodoviário de Belém

A busca pelos balneários do interior do Estado do Pará já começou. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estarão ao longo do dia no Terminal rodoviário de Belém realizando uma ação educativa com passageiros e condutores, sobre a conduta no trânsito, neste feriado prolongado de carnaval.

De acordo com a Sinart, empresa administradora do Terminal Rodoviario de Belém, a expectativa para este Carnaval é de 33.900 passageiros embarcados, aproximadamente, com acréscimo de 20% em relação ao numero real do ano de 2019. Os destinos mais procurados para dentro do Estado são: Mosqueiro, Vigia, Cametá, Bragança, Marudá e Curuçá.

E para fora do Estado são: São Luis, Salvador, Natal, Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro.