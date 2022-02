Confira o que abre e o que fecha em Belém no período de Carnaval

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) divulgou, nesta nesta quinta-feira (24), que os órgãos públicos estaduais terão ponto facultativo na segunda-feira de Carnaval, dia 28 de fevereiro. As atividades serão retomadas normalmente, no dia 2 de março (quarta-feira), às 12h.

VEJA MAIS

Os órgãos e entidades das áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística estabelecerão escalas próprias de serviço. incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais, mediante contrato de gestão, a fim de que o atendimento à população não sofra descontinuidade.

O Carnaval é considerado ponto facultativo, ou seja, a decisão de conceder folgas depende do empregador. Cabe às empresas definirem os dias de descanso ou determinar o trabalho normal. Por isso, alguns locais irão funcionar normalmente.

Lojas e Centro Comercial

O Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas) afirmou que, de sábado (26) à quarta-feira (2), a utilização da mão de obra está liberada para todos os dias do que seria o período do Carnaval. Porém, a decisão de abrir as lojas e/ou a utilização da força de trabalho de funcionários depende de cada lojista. Nos shoppings, o funcionamento dependerá de cada administração.

Supermercados

A Associação Paraense de Supermercados (Aspas) afirmou que não haverá restrições quanto à abertura de supermercados durante o Carnaval. Cada empresa determinará seus horários individualmente.

Bancos

O Sindicato dos Bancários do Pará confirmou que os bancos funcionarão até sexta-feira, 25, no horário bancário. O retorno dos atendimentos será somente na quarta-feira de Cinzas (2), das 13h às 15h.

Repartições Municipais

Segundo a Prefeitura de Belém, o ponto facultativo será de segunda-feira (28) até quarta-feira (2) de março. Na quarta, o ponto facultativo será até às 12h. Fica suspenso o expediente nestes dias em todas as repartições públicas municipais, com exceção das unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população.

Shoppings

Castanheira

Dia 27 (domingo)

Praça de Alimentação – 12h às 22h

Supermercado Líder – 8h às 21h

Lojas – 14h às 22h

Academia, cinemas e parques de diversão obedecerão às suas programações.

Dias 28 de fevereiro, 1º e 02 de março (segunda a quarta-feira)

Lojas e Praça de Alimentação – 10h às 22h

Supermercado Líder – 7h às 22h

Academia, cinemas e parques de diversão obedecerão às suas programações.

Shopping Bosque Grão Pará

O horário de funcionamento do Shopping Bosque Grão-Pará, no período de Carnaval, será normal, ou seja, sem alterações no período de 26/02 (sábado) à 02/03 (quarta-feira).

Segunda-Feira à Sexta-Feira

Lojas - 10h às 22h

Entretenimento e Lazer - 14h às 22h

Praça de Alimentação/Quiosque de Alimentação - 10h às 22h

Restaurantes – 11h às 00h

Cinema e Teatro – Conforme Programação

Sábado

Lojas - 10h às 22h

Entretenimento e Lazer - 12h às 22h

Praça de Alimentação/Quiosque de Alimentação - 10h às 22h

Restaurantes – 11h às 00h

Cinema e Teatro – Conforme Programação

Domingo

Lojas - 14h às 22h

Entretenimento e Lazer - 12h às 22h

Praça de Alimentação/Quiosque de Alimentação - 12h às 22h

Restaurantes – 11h às 00h

Cinema e Teatro – Conforme Programação

Shopping Boulevard

O horário de funcionamento do Shopping Boulevard, no período de Carnaval, será normal, ou seja, sem alterações.

Segunda-Feira à sábado

Lojas - 10h às 22h

Praça de alimentação e lazer - 10h às 22h

Restaurantes - 11h às 00h00

Cinema - De acordo com a programação

Domingo

Lojas - 14h às 22h

Praça de alimentação e lazer - 11h às 22h

Restaurantes - 11h às 00h00

Cinema - De acordo com a programação

Matéria em atualização.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)