Qual será o clima do Pará no carnaval? Confira as previsões da Semas

O período de carnaval em Belém e demais municípios é um dos momentos mais esperados pelos paraenses. Quem resolveu pegar a estrada e aproveitar o feriado prolongado nas praias, precisa ficar de olho na previsão do tempo e saber os melhores horários para encontrar o sol. A tendência meteorológica é de céu com nebulosidade variável ao longo do dia e condições favoráveis à ocorrência de chuvas leve a moderada, especialmente na porção norte do Estado, favorecida pela atuação de pulsos da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), é o que aponta o Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

Qual será o clima do Pará no Carnaval?

Belém

Na Região Metropolitana de Belém (RMB) o final de semana será de tempo instável, com predomínio de tempo nublado e condições favoráveis à ocorrência de chuva isolada. O sábado (26) começou ensolarado, mas é esperado céu com nebulosidade variável no decorrer do dia. Previsão de chuva em áreas isoladas entre o final da tarde e início da noite. Já o domingo (27) terá céu parcialmente nublado e maior nebulosidade ao longo do dia.

A temperatura do ar varia, com máximas de 34°C e mínimas de 24°C. Previsão de chuvas com intensidade fraca. Começando a segunda (28) e a terça (1) de carnaval, as previsões são iguais: céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva e até mesmo trovoadas isoladas entre a tarde e à noite. A temperatura máxima estará entre 33°/34°C e a mínima será de 24°C.

Nordeste paraense

Quem vai pular o carnaval nos principais destinos da região nordeste paraense: Salinas (praia do Atalaia) e Bragança (praia de Ajuruteua) encontrará céu com muitas nuvens e chuvas leves a moderadas em algumas áreas isoladas, devido a instabilidades associadas à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

Enquanto neste sábado (26) em salinas tem o tempo nublado com chuva isolada, domingo (27) quem planeja ir à praia encontrará sol entre nuvens pela manhã e um dia mais encoberto a tarde e a noite, com possibilidade de chuva. A temperatura máxima é de 33°C e mínima de 24°C em Salinópolis.

Em Bragança, dia 28 de fevereiro e 1º de março, a tendência é de tempo instável. Manhã de sol entre nuvens. Tarde e noite com céu cheio de nuvens e possibilidade de chuvas. Temperatura máxima de 31°C a 32ºC e mínima de 24°C, apontou o núcleo.

Ilha do Marajó

Arquipélago do Marajó tem as condições de tempo similares às do Nordeste. Sábado (26) e domingo (27) com predominância de tempo nublado, momentos de céu encoberto. Chuva leve a moderada entre a tarde e à noite, principalmente na faixa litorânea. A temperatura máxima estará entre 33°C e 31°C, e mínima de 25°C, em Soure, de acordo com a Semas.

Segunda (28) de céu parcialmente nublado com períodos de céu encoberto no final do dia. Chuva leve em áreas isoladas. Terça (1) de céu com muitas nuvens e de chuvas leves a moderadas, na faixa leste do Marajó. Temperatura máxima entre 31°C e 33°C, e mínima de 24°C, no município de Breves.

Sudeste e sul do Pará

Sudeste e Sul terá o final de semana de céu parcialmente nublado a encoberto com eventos de chuva em áreas isoladas, principalmente de Marabá até Paragominas. Já os municípios mais ao sul terão céu com nebulosidade variável e chuva isolada até o final do dia. Temperatura máxima de 32°C a 33°C e mínima de 23°C, em Marabá, mostra o boletim.

Céu nublado com chuvas leves a moderadas na segunda (28), já na terça (1) o dia fica instável no centro e norte da região, com possibilidade de chuva a qualquer momento do dia. Temperatura máxima de 34°C e mínima de 22°C no município de Conceição do Araguaia, na região Sul.

Oeste paraense

No sudoeste o fim de semana será com muitas nuvens e chuvas fracas a moderadas devem ocorrer de forma isolada nas áreas centro e norte da região, enquanto nas demais áreas haverá céu nublado com chuva leve entre o período da tarde e noite deste sábado (26). No domingo céu nublado ao longo do dia e chuva leve em áreas isoladas da região. A temperatura máxima é de 33ºC e 32°C e mínima de 24°C em Itaituba. Na segunda e terça-feira (28/02 e 01/03) a tendência é de céu nublado/encoberto, com chuva fraca/moderada, e temperatura máxima de 33°C e 31°C e mínima de 23°C, em Altamira.

No Baixo Amazonas e Calha Norte, na região Oeste, o período de Carnaval terá tendência de tempo parcialmente nublado a nublado, com chuva isolada entre o fim da tarde e noite. No sábado (26) a previsão é de chuva leve em áreas isoladas até o começo da noite.

Para o domingo (27), sol entre poucas nuvens de manhã e parcialmente nublado/nublado entre a tarde e à noite. Chuvas em áreas isoladas à noite. Temperatura do ar máxima de 33°C e 32°C e mínima de 25°C, em Santarém.

A segunda-feira (24) terá tempo aberto, mas com possibilidade de céu encoberto ao longo do dia. Chuvas em áreas isoladas ao longo do dia. Na terça-feira (1), o tempo estará parcialmente nublado/nublado. Chuvas no período da tarde no Baixo Amazonas. A temperatura máxima é de 31°C e 33°C e mínima de 25°C, em Óbidos.