Mago das Unhas anuncia desligamento dos jogos de apostas online

O influenciador Mago das Unhas, Gleison Pereira Soares, informou que não faz mais parte do universo de jogos de apostas online. Em comunicado publicado no Instagram, nessa segunda-feira (29), ele anunciou o desligamento das atividades. Mago das Unhas disse que deixa a administradora pessoal, Clivia, como responsável.

Segundo o influenciador, Clivia possui “uma equipe excelente de blogueiros e jogadores”. “Como ela é meu braço direito, acho mais justo deixar nas mãos dela, que vai seguir tomando conta de tudo”, explicou. Mago das Unhas possui um histórico de problemas judiciais envolvendo apostas online e foi preso pela primeira vez pela Polícia Civil (PC) em 2023, furante a Operação Truque de Mestre.

Comunicado de desligamento - Mago das Unhas (Reprodução / Instagram)

A publicação foi feita, originalmente, no perfil Casa da Maga TV (@casadamaga__tv) e com colaboração do perfil de Gleison (@magodasunhas). “Deus me abençoe, me proteja e que nunca mais eu venha passar pelo o que passei. Não por isso! Quero aqui deixar meus agradecimentos a todos os meus jogadores de slotes”, informou a legenda. No post, também foram anunciados sete PIX de R$ 1 mil.

“Queridos amigos e jogadores que me acompanham há anos no mundo dos jogos, hoje venho com esse comunicado em consideração a vocês. Estou me desligando dos jogos, literalmente, mas deixo uma pessoa responsável que está comigo nessa caminha há tempos, minha administradora Clivia. Ela tem uma equipe excelente de blogueiros e jogadores. Como ela é meu braço direito, acho mais justo deixar nas mãos dela, que vai seguir tomando conta de tudo. Com carinho, Mago das Unhas.”

