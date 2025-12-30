Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Mago das Unhas anuncia desligamento dos jogos de apostas online

Em comunicado publicado no Instagram, nessa segunda-feira (29), o influenciador digital disse que não faz mais parte das atividades e deixa a administradora pessoal como responsável

Lívia Ximenes
fonte

Mago das Unhas diz que não faz mais parte do universo de apostas online (Reprodução / Instagram)

O influenciador Mago das Unhas, Gleison Pereira Soares, informou que não faz mais parte do universo de jogos de apostas online. Em comunicado publicado no Instagram, nessa segunda-feira (29), ele anunciou o desligamento das atividades. Mago das Unhas disse que deixa a administradora pessoal, Clivia, como responsável.

VEJA MAIS

image Regulamentação das apostas online: comparação entre Brasil, países da região e União Européia
Regulamentação das apostas online tornou-se um dos temas mais relevantes da agenda econômica, jurídica e política da América do Sul

image Rio faz operação contra apostas on-line e lavagem de dinheiro; esquema tem ligação com o PCC

image Homem perde salários dele e da esposa no 'jogo do tigrinho' e inventa assalto
Confrontado com as provas obtidas durante a investigação, o homem confessou que havia mentido

Segundo o influenciador, Clivia possui “uma equipe excelente de blogueiros e jogadores”. “Como ela é meu braço direito, acho mais justo deixar nas mãos dela, que vai seguir tomando conta de tudo”, explicou. Mago das Unhas possui um histórico de problemas judiciais envolvendo apostas online e foi preso pela primeira vez pela Polícia Civil (PC) em 2023, furante a Operação Truque de Mestre.

image Comunicado de desligamento - Mago das Unhas (Reprodução / Instagram)

A publicação foi feita, originalmente, no perfil Casa da Maga TV (@casadamaga__tv) e com colaboração do perfil de Gleison (@magodasunhas). “Deus me abençoe, me proteja e que nunca mais eu venha passar pelo o que passei. Não por isso! Quero aqui deixar meus agradecimentos a todos os meus jogadores de slotes”, informou a legenda. No post, também foram anunciados sete PIX de R$ 1 mil.

Confira a nota de desligamento do Mago das Unhas

“Queridos amigos e jogadores que me acompanham há anos no mundo dos jogos, hoje venho com esse comunicado em consideração a vocês. Estou me desligando dos jogos, literalmente, mas deixo uma pessoa responsável que está comigo nessa caminha há tempos, minha administradora Clivia. Ela tem uma equipe excelente de blogueiros e jogadores. Como ela é meu braço direito, acho mais justo deixar nas mãos dela, que vai seguir tomando conta de tudo. Com carinho, Mago das Unhas.”

Saiba mais sobre o Mago das Unhas e a relação com jogos de apostas online

image Mago das Unhas volta às redes sociais após sair da cadeia
A defesa disse que o influenciador digital está sob medidas cautelares, mas não deu detalhes sobre a decisão por conta do sigilo do processo

image ‘Mago das unhas’ está em liberdade após mais de dois meses preso em operação contra jogos de azar
O influencer Gleison Lima Soares havia sido detido em 17 de abril na Operação “All In”

image 'Mago das Unhas', investigado por esquema milionário envolvendo jogos de azar, segue preso, diz Seap
O influenciador está detido desde o último dia 17 de abril, ocasião em que a influenciadora Noelle Araújo também foi presa. Ela ganhou liberdade nesta terça (6)

image Justiça mantém prisão de Noelle Araújo e 'Mago das Unhas'
Os dois passaram por audiência de custódia nesta sexta-feira (18/4), onde a juíza Clarice Maria de Andrade Rocha disse que não há novo elemento a ser considerado para alteração da decisão

image Influenciadores presos no Pará movimentaram R$ 42 milhões com jogos ilegais, diz polícia
Um dos investigados, segundo a polícia, movimentou sozinho mais de R$ 20 milhões, sendo R$ 1,54 milhão em apenas 60 dias

image Noelle Araújo e 'Mago das Unhas' são presos novamente, durante operação da PC
A prisão foi confirmada assessoria de comunicação. Trata-se de uma operação que envolve a delegacia de crimes cibernéticos.

image 'Mago das Unhas' deixa a cadeia, promete sorteio de carros de luxo e anuncia noivado
Gleison Lima Soares, conhecido como “Mago das Unhas”, estava preso há mais de 70 dias

Palavras-chave

mago das unhas

apostas online

operação truque de mestre
Pará
.
