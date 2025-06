Homem perde salários dele e da esposa no 'jogo do tigrinho' e inventa assalto

Um jovem de 21 anos foi autuado pela Polícia Civil de Santa Catarina após inventar um assalto para esconder da esposa que perdeu os dois salários do casal em apostas online. O caso aconteceu em Gaspar, no Vale do Itajaí, e foi divulgado na última terça-feira (17).

De acordo com a polícia, o rapaz procurou a delegacia no dia 7 de junho e registrou uma falsa denúncia de assalto. Ele afirmou que havia sido abordado por três criminosos no centro da cidade, que o agrediram e levaram R$ 4,2 mil — valor correspondente aos salários dele e da esposa.

O homem chegou a mostrar marcas da suposta agressão aos investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Gaspar. No entanto, a versão não se sustentou durante a apuração do caso.

Confissão após confronto com provas

Durante o interrogatório, após ser confrontado com as evidências, o homem confessou que a história era falsa. Ele admitiu que inventou o crime porque não queria contar à esposa que havia perdido todo o dinheiro em uma plataforma de jogos online.

Autor vai responder por falsa comunicação de crime

O delegado Felipe Martins, responsável pelo caso, registrou um termo circunstanciado, e o autor responderá judicialmente por falsa comunicação de crime, conforme previsto no Código Penal.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)