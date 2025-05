Após perder aposta no 'Jogo do Tigrinho', homem tenta sequestrar influencer que divulgava o site

A Polícia Civil do Tocantins (PCTO) prendeu, nesta quinta-feira (29), um homem de 31 anos suspeito de envolvimento em uma tentativa de sequestro contra o influencer Jhonnys Marks Ribeiro, na cidade de Palmas. O crime ocorreu em janeiro deste ano, na região sul da capital tocantinense.

Segundo a vítima, dois homens armados o abordaram quando ele saía de casa, no setor Bertaville. Jhonnys relatou que foi agredido com uma coronhada após resistir à tentativa de sequestro, quando os criminosos tentaram forçá-lo a entrar em um carro.

VEJA MAIS

De acordo com as investigações, o suspeito preso seria seguidor do influencer e teria perdido dinheiro em uma plataforma de jogos de azar online promovida por ele, o Fortune Tiger, mais conhecido como “jogo do tigrinho”. A polícia apura se o sequestro foi uma forma de retaliação na tentativa de reaver o valor perdido na aposta. Além do homem preso, uma mulher também está sendo investigada por possível participação no crime, mas ainda não teve a prisão decretada.

Durante o interrogatório, o suspeito preferiu permanecer em silêncio, direito garantido pela Constituição. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado à Unidade Prisional de Palmas, onde segue à disposição da Justiça.

Nas redes sociais, Jhonnys Marks se pronunciou brevemente, afirmando que não pretende comentar o caso com a imprensa. Segundo ele, a falta de atenção à tentativa de sequestro na época o desmotivou a falar. “Eu não quero falar nada, não quero aparecer em nada. Quero que isso fique numa caixinha e morra para lá”, escreveu em seus stories.

Mesmo após o episódio e a investigação envolvendo o jogo online, Jhonnys voltou a divulgar a plataforma nos stories do Instagram.