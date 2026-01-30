Listão Uepa 2026: 1º lugar geral comemora aprovação no Colégio Equipe com colegas e professores

A aprovada em 1º lugar geral da Universidade do Estado do Pará (Uepa), Camille Vaz, celebra a conquista com colegas e professores no Colégio Equipe, em Belém. Camille, aceita no curso de Medicina, também ficou na posição máxima na Universidade Federal do Amapá (Unifap). O listão da Uepa foi divulgado da manhã dessa sexta-feira (30).

“É o início de um sonho”, falou em entrevista para O Liberal. Camille contou que, antes de sair a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), não acreditava na possível aprovação. “Eu tava muito, muito nervosa, com sentimento de que não fosse dar certo. Mas deu certo e é isso que importa”, disse.

Elton Costa, diretor pedagógico do Colégio Equipe, celebra aprovações na Uepa em 2026 (Thiago Gomes / O Liberal)

O diretor pedagógico do Colégio Equipe, Elton Costa, contou que o dia de aprovação é satisfatório e mostra o resultado do empenho. “Ver a felicidade dos nossos alunos, pra gente, é a maior recompensa”, ressaltou. Elton destacou que a aprovação de Camille Vaz é resultado de trabalho sério, feito com apoio da família e humildade da aluna.

