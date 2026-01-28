Castanhal, a 'Cidade Modelo', celebra 94 anos com programação especial nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (28), Castanhal, na região nordeste do Pará, conhecida popularmente como a "Cidade Modelo" por seu forte desenvolvimento econômico, celebra 94 anos de emancipação política. Para marcar a data, a Prefeitura preparou uma ampla programação que reúne ações nas áreas de saúde, cidadania, esporte, lazer e cultura, com serviços gratuitos voltados à população.

A agenda de atividades começa às 8h, com um passeio ciclístico, que terá saída da Praça do Estrela. Já a partir das 14h, no mesmo local, a programação segue com a Ação Cidadania, oferecendo diversos atendimentos à comunidade.

Entre os serviços disponíveis estão o Cadastro Único, com inclusão e atualização de dados; atendimentos de fisioterapia; emissão do Cartão SUS; testagem rápida; limpeza dentária, com distribuição de kits de higiene bucal; além de sessões de massagem e serviços de embelezamento, como corte de cabelo, design de sobrancelhas e maquiagem.

Um dos destaques da programação comemorativa é a reinauguração do Estádio Maximino Porpino, importante equipamento esportivo do município, marcada para as 19h.

História

Às margens da rodovia BR-316, a cerca de 70 quilômetros de Belém, a chamada “Cidade Modelo” não é apenas o município-polo da região nordeste do Pará, é um território de encontros, de travessias e de histórias que nasceram do chão batido, do trilho da ferrovia e da coragem de quem veio de longe para ficar.

Andar por Castanhal é, muitas vezes, sentir-se fora do Pará. O sotaque que ecoa nas ruas, o jeito de conversar nas calçadas, o tempero da comida e a hospitalidade sem pressa entregam a identidade: Castanhal é, talvez, a cidade mais nordestina do estado. E isso não é acaso. É herança.

A história da construção do município se confunde com a chegada de nordestinos — sobretudo cearenses — no final do século XIX. Homens e mulheres que fugiam da seca, da fome e da falta de trabalho encontraram nas terras cortadas pela ferrovia Belém–Bragança uma chance de recomeço. Vieram como mão de obra, mas fincaram raízes.

Segundo o escritor e memorialista Hugo Luiz de Souza, foram esses imigrantes os verdadeiros desbravadores da região.

“O governador Paes de Carvalho chamou os nordestinos, principalmente os cearenses, porque o Ceará e toda a região viviam uma seca severa. Eles eram agricultores e estavam sem trabalho. Aqui, encontraram oportunidade na construção da ferrovia”, explica.

Foi ao redor dos trilhos que Castanhal começou a crescer. Cada casa erguida, cada roçado aberto, cada comércio iniciado carregava o esforço de quem acreditou que o futuro podia ser diferente. Cearenses, pernambucanos, maranhenses e tantos outros nordestinos ajudaram a moldar o município que hoje é casa de todos eles — e de quem chegou depois.

Hugo Luiz, que dedica parte da vida a preservar essa memória, relembra com carinho o processo de formação administrativa da cidade.

“Castanhal começou como Núcleo, em 1889. Em 1899 virou Distrito e, em 1901, passou à categoria de Vila, pela Lei nº 646, instalada em 15 de agosto daquele ano. Já em 28 de janeiro de 1932, foi criado oficialmente o Município de Castanhal, pelo Decreto-Lei 600, assinado pelo interventor Joaquim de Magalhães Cardoso Barata”, recorda.

A posição geográfica estratégica fez com que Castanhal avançasse mais rápido que municípios vizinhos e se consolidasse como polo regional. O crescimento chamou a atenção de empresários de outros estados, que, década após década, passaram a investir na cidade. Esse movimento transformou o comércio local e redesenhou a economia.

“Aos poucos, muitos empresários antigos não conseguiram acompanhar as novas tecnologias e a força dos grandes grupos, acabando por vender seus empreendimentos. Esse processo se intensificou nos últimos vinte anos”, explica o memorialista.

Castanhal hoje

Hoje, Castanhal é um dos municípios que mais se desenvolveram no Pará nas últimas décadas. Com várias indústrias instaladas e mais de seis mil empresas ativas, a cidade tem no comércio sua principal força econômica. De acordo com a Associação Comercial de Castanhal, o setor é responsável por cerca de 70% da arrecadação municipal.

Aos 94 anos, Castanhal segue crescendo sem esquecer de onde veio. Uma cidade feita de trilhos e sonhos, de migração e pertencimento.

SERVIÇO:

Programação de aniversário de Castanhal nesta quarta-feira (28/1)

8h – Passeio ciclístico

Local: praça do Estrela

14h – Ação Cidadania

Local: praça do Estrela

19h – reinauguração do estádio Maximino Porpino (Modelão)