Terra Alta e São Caetano de Odivelas recebem unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida Rural

O ministro das Cidades, Jader Filho, realizou a entrega de 16 casas nos municípios de Terra Alta e São Caetano de Odivelas, no nordeste do Pará, nesta quinta-feira (29). O Minha Casa, Minha Vida Rural concretizou o sonho da casa própria para oito famílias das comunidades Mocajubinha, Vila Transareial e Km 39, de Terra Alta, bem como, contemplou o mesmo número em São Caetano de Odivelas.

Terra Alta já tem 138 casas rurais contratadas em 2025 e estas são as primeiras unidades entregues, com previsão de mais obras a serem concluídas nas próximas semanas. O investimento do Minha Casa, Minha Vida Rural no município é de R$ 10,3 milhões.

Jader Filho foi ao município, nesta quinta-feira, e informou que cada casa entregue faz parte da grande meta de levar moradia digna a quem precisa. “Estamos trabalhando para que a gente possa ir aos quatro cantos desse país, levando casas. Já são mais de dois milhões de famílias brasileiras, nesses últimos três anos, que realizaram o sonho da casa própria”, disse ele.

Programa quer entregar 3 milhões de casas até final de 2026

"A gente quer chegar, até o final de 2026, com três milhões de famílias realizando o mesmo sonho. Só vamos descansar quando as três milhões de casas forem alcançadas, e a gente estiver avançando nesse programa”, destacou o ministro.

O casal de agricultores Adriele e Vanilson Moreira foi um dos beneficiados, em Terra Alta. Eles viviam em uma casa de taipa, em condições precárias, na comunidade Mocajubinha. A família de 11 pessoas, morava em um imóvel de dois cômodos. O casal se inscreveu no programa, em 2023, recriado pela atual gestão do Governo do Brasil.

“Esse momento (da entrega da chave da casa nova) só foi possível porque tem pessoas que olham por nós, que nos ajudam e sabem o que as pessoas pobres passam e precisam nesse país”, afirmou Vanilson Moreira. “Nosso sentimento é de gratidão a Deus e a todos que contribuíram para que pudéssemos ter, hoje, uma casa grande e bonita para ser o nosso lar e o lar dos nossos filhos”, completou Adriele.

São Caetano de Odivelas

Nesta quinta-feira, Jader Filho fez a segunda visita em São Caetano de Odivelas, para a entrega de moradias no município. Desta vez, mais 8 famílias conquistaram a casa própria na zona rural, na comunidade do Km 8. O Ministério das Cidades já contratou 114 moradias rurais em São Caetano de Odivelas, um investimento de R$ 8,5 milhões.

O casal Elionara e Otávio Saraiva e os filhos conquistaram a chave da sua casa em São Caetano de Odivelas. “Para nós está sendo um privilégio. Eu me sinto feliz de ter acontecido isso comigo, juntamente com a minha esposa, com a minha família, ter recebido essa benção de Deus e muitas felicidades, me sinto muito alegre. O sonho de toda a família é ter um conforto e dar um conforto melhor para os nossos filhos”, disse Otávio ao lado da esposa.

Além da entrega de casas em Terra Alta, o ministro Jader Filho também realizou a assinatura que marca o início da obra de pavimentação em bloquetes de vias urbanas do município. Serão investidos R$ 675 mil no projeto, que vai atender ruas que não possuem pavimentação, garantindo mais qualidade de vida e mobilidade urbana à população.