Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Terra Alta e São Caetano de Odivelas recebem unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida Rural

O ministro das Cidades, Jader Filho, entregou as chaves para 16 famílias nesta quinta-feira (29)

O Liberal
fonte

Em Terra Alta, no nordeste do Pará, o ministro Jader Filho com a família do casal de agricultores Adriele e Vanilson Moreira, uma das beneficiadas (FOTO: Felipe Jordão / MCID)

O ministro das Cidades, Jader Filho, realizou a entrega de 16 casas nos municípios de Terra Alta e São Caetano de Odivelas, no nordeste do Pará, nesta quinta-feira (29). O Minha Casa, Minha Vida Rural concretizou o sonho da casa própria para oito famílias das comunidades Mocajubinha, Vila Transareial e Km 39, de Terra Alta, bem como, contemplou o mesmo número em São Caetano de Odivelas.

Terra Alta já tem 138 casas rurais contratadas em 2025 e estas são as primeiras unidades entregues, com previsão de mais obras a serem concluídas nas próximas semanas. O investimento do Minha Casa, Minha Vida Rural no município é de R$ 10,3 milhões.

Jader Filho foi ao município, nesta quinta-feira, e informou que cada casa entregue faz parte da grande meta de levar moradia digna a quem precisa. “Estamos trabalhando para que a gente possa ir aos quatro cantos desse país, levando casas. Já são mais de dois milhões de famílias brasileiras, nesses últimos três anos, que realizaram o sonho da casa própria”, disse ele.

Programa quer entregar 3 milhões de casas até final de 2026

"A gente quer chegar, até o final de 2026, com três milhões de famílias realizando o mesmo sonho. Só vamos descansar quando as três milhões de casas forem alcançadas, e a gente estiver avançando nesse programa”, destacou o ministro.

O casal de agricultores Adriele e Vanilson Moreira foi um dos beneficiados, em Terra Alta. Eles viviam em uma casa de taipa, em condições precárias, na comunidade Mocajubinha. A família de 11 pessoas, morava em um imóvel de dois cômodos. O casal se inscreveu no programa, em 2023, recriado pela atual gestão do Governo do Brasil.

“Esse momento (da entrega da chave da casa nova) só foi possível porque tem pessoas que olham por nós, que nos ajudam e sabem o que as pessoas pobres passam e precisam nesse país”, afirmou Vanilson Moreira. “Nosso sentimento é de gratidão a Deus e a todos que contribuíram para que pudéssemos ter, hoje, uma casa grande e bonita para ser o nosso lar e o lar dos nossos filhos”, completou Adriele.

São Caetano de Odivelas

Nesta quinta-feira, Jader Filho fez a segunda visita em São Caetano de Odivelas, para a entrega de moradias no município. Desta vez, mais 8 famílias conquistaram a casa própria na zona rural, na comunidade do Km 8. O Ministério das Cidades já contratou 114 moradias rurais em São Caetano de Odivelas, um investimento de R$ 8,5 milhões.

O casal Elionara e Otávio Saraiva e os filhos conquistaram a chave da sua casa em São Caetano de Odivelas. “Para nós está sendo um privilégio. Eu me sinto feliz de ter acontecido isso comigo, juntamente com a minha esposa, com a minha família, ter recebido essa benção de Deus e muitas felicidades, me sinto muito alegre. O sonho de toda a família é ter um conforto e dar um conforto melhor para os nossos filhos”, disse Otávio ao lado da esposa.

Além da entrega de casas em Terra Alta, o ministro Jader Filho também realizou a assinatura que marca o início da obra de pavimentação em bloquetes de vias urbanas do município. Serão investidos R$ 675 mil no projeto, que vai atender ruas que não possuem pavimentação, garantindo mais qualidade de vida e mobilidade urbana à população.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

minha casa, minha vida rural

pará
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Novas moradias no Pará

Terra Alta e São Caetano de Odivelas recebem unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida Rural

O ministro das Cidades, Jader Filho, entregou as chaves para 16 famílias nesta quinta-feira (29)

29.01.26 22h55

Greve no município

Servidores questionam nomeação da nova direção da Funpapa, a terceira em um ano de Igor Normando

Funcionalismo da assistência social e educação em Belém entram no 12º dia de greve, nesta sexta-feira (30)

29.01.26 22h23

Vorcaro: 'Eu não consigo me recordar de todas as contas que possuo'

29.01.26 22h08

Vorcaro e ex-presidente do BRB divergem sobre origem de carteiras vendidas pelo Master

29.01.26 22h07

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

Ordem na casa

Justiça Eleitoral manda retirar propagandas atribuídas a Hana Ghassan por campanha antecipada

Decisão liminar atende denúncia de partido e fixa prazo para remoção

26.01.26 18h49

Política

Justiça dá 24 horas para Daniel Santos retirar divulgação do ‘Olhar Cidadão’ de suas redes sociais

Uso do material é considerado ilegal e prefeito de Ananindeua pode sofrer multa de até R$ 20 mil

27.01.26 20h10

JUSTIÇA

TJPA atende pedido da Prefeitura de Belém, derruba liminar e decisão é alvo de críticas do Psol

Presidente do tribunal suspendeu decisão que paralisava sessão da Câmara; a vereadora Marinor Brito contesta efeitos econômicos e democráticos

22.01.26 11h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda