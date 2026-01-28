Listão da Uepa: aprovados no Prosel 2026 serão divulgados nesta sexta (30)

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulga nesta sexta-feira (30), a partir das 9h, o resultado do Processo Seletivo 2026 (Prosel). A lista de aprovados é aguardada por quase 50 mil candidatos em todo o Estado e estará disponível no site oficial da instituição, além de ser anunciada em emissoras de rádio da capital e do interior.

Ao todo, a Uepa oferece 4.295 vagas, distribuídas em 105 cursos de graduação, com oportunidades em Belém e em outros 19 municípios paraenses. A classificação do Prosel é feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), repassadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Segundo a universidade, o resultado considera critérios como curso, turno, município e grupo de vagas. A Uepa orienta que os candidatos acompanhem atentamente os canais oficiais da instituição para informações sobre matrícula, documentação exigida e eventuais chamadas subsequentes.

Outros processos seletivos também terão resultado divulgado

Além do Prosel 2026, a Uepa divulga nesta sexta-feira os resultados dos processos seletivos para os cursos de Licenciatura em Letras-Libras, Licenciatura em Música e do Processo Seletivo Específico para Indígenas e Quilombolas. As provas dessas seleções foram aplicadas diretamente pela universidade no fim de 2025.

O processo seletivo para Letras-Libras oferece vagas em Belém e é voltado a pessoas surdas, com deficiência auditiva e também a candidatos ouvintes que possuam conhecimento básico da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Já a Licenciatura em Música contará com novos estudantes nos campi de Belém, Santarém, Bragança e Marabá.

No caso do Processo Seletivo Específico para Indígenas e Quilombolas, a Uepa garante uma vaga para cada público em todos os 104 cursos ofertados pela instituição. A seleção é destinada a candidatos que concluíram o Ensino Médio, mas não realizaram o Enem no ano anterior,.