Listão da UFPA 2026: Fisioterapia, Psicologia e Ciência da Computação são os cursos mais concorridos

A lista da demanda final de candidatos por vaga/por oferta de curso foi divulgada nesta sexta-feira (23)

O Liberal
fonte

Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém. (Foto: Divulgação)

Os cursos de Fisioterapia, Psicologia e Ciência da Computação estão entre as graduações mais concorridas no Processo Seletivo 2026 (PS 2026) da Universidade Federal do Pará (UFPA). A lista da demanda final de candidatos por vaga/por oferta de curso foi divulgada nesta sexta-feira (23). A relação completa com a oferta em cada curso do PS 2026 está disponível on-line no site do Centro de Processos Seletivos (CEPS/UFPA). Os dados referem-se às vagas disponíveis para ampla concorrência.

Entre os cursos mais concorridos estão:

1º Fisioterapia - integral (Campus Belém), com 143,33 candidatas(os) por vaga

2º Psicologia - Matutino (Campus Belém), com 142,17 candidatas(os) por vaga

3º Ciência da Computação - Vespertino (Campus Belém), com 108,0 concorrentes por vaga

4º Medicina - Integral (Campus Altamira), com 88,85 candidatas(os) por vaga

5º Publicidade e Propaganda - Matutino (Campus Belém), com  87,6 candidatas(os) por vaga

6º Direito - Matutino (Campus Belém), com 86,12 candidatas(os) por vaga

7º Medicina - Integral (Campus Belém), com 85,52 concorrentes por vaga

8º Psicologia - Vespertino (Campus Belém), com 83,75 candidatas(os) por vaga

9º Educação Física - Matutino (Campus Belém), com 77, 55 candidatas(os) por vaga

10º Biomedicina - Integral (Campus Belém), com 77,12 concorrentes por vaga

Ao todo, neste ano, a UFPA oferece 7.075 vagas, distribuídas entre os diversos campi e cursos de graduação, além de 192 vagas adicionais destinadas a pessoas com deficiência. Assim como em anos anteriores, o PS 2026 utilizará as notas do Enem como critério único de seleção, considerando a média aritmética simples das cinco provas objetivas e da redação. O processo mantém todas as reservas de vagas previstas pela Lei nº 12.711/2012 e pelas políticas internas de ações afirmativas, reafirmando o compromisso da UFPA com o acesso democrático ao ensino superior público e gratuito.

Inscrição definitiva

A Universidade Federal do Pará (UFPA) também divulgou, nesta sexta-feira, (23), a lista de inscrições dignificas homologadas para o Processo Seletivo 2026. Segundo a instituição, os candidatos poderão acessar o resultado do processo de homologação do PS UFPA 2026, após a análise de recursos, e também estará disponível a resposta individual ao recurso interposto.

Data do listão

A Universidade Federal do Pará (UFPA) informou, na semana passada, que ainda não há uma data definida para a divulgação do resultado do Processo Seletivo 2026, principal forma de ingresso na instituição. Assim que o cronograma for finalizado, a data será amplamente divulgada pelos canais oficiais da Universidade. No ano passado, a UFPA fez essa divulgação no dia 24 de janeiro, 8 dias depois da divulgação do resultado do Enem. A expectativa, portanto, é que a divulgação ocorra até o final deste mês.

A UFPA ainda explicou que utiliza, como base para a seleção, as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou aos candidatos, na última sexta-feira (16), os resultados do Enem 2025. A liberação das notas aos candidatos não ocorre de forma simultânea ao envio completo dos dados às instituições de Ensino Superior e que, somente após o recebimento integral das informações, a UFPA poderá iniciar o processamento necessário para a elaboração do resultado final.

Esse trabalho envolve uma série de etapas previstas em edital, entre elas: divulgação preliminar das inscrições homologadas, período para recursos, análise e resultado dos recursos, homologação definitiva das inscrições e, por fim, o processamento dos dados para a geração do Listão de Aprovados.

