Listão da Uepa sai nesta quinta-feira (24/02); confira o horário

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgará o resultado do Processo Seletivo (Prosel) 2022 às 9h30 desta quinta-feira (24). Para evitar aglomerações, apenas profissionais da imprensa, previamente cadastrados, poderão ter acesso ao prédio da reitoria da Uepa. Não haverá cerimônias, solenidades e nem listões afixadas, como costumava acontecer antes da pandemia de covid-19.

Foram ofertadas 3.750 vagas e mediante apresentação de comprovante de vacinação. Este ano, estão sendo ofertados 95 cursos em 17 municípios. o número de inswcritos chegou a 48.671, sendo 33.130 costistas e 15.541 não costistas.

Além de ouvirem o listão pelas rádios, os candidatos também terão acesso ao resultado publicado no site oficial da instituição. Antes da leitura dos nomes dos aprovados, será realizada uma coletiva de imprensa, que será transmitida pelo canal da Uepa no Youtube. Na ocasião, a gestão superior vai apresentar alguns dados do Prosel 2022.

A demanda de candidatos por vagas pode ser consultada aqui. Após o resultado final, será divulgado um edital específico para a matrícula dos calouros. As chamadas subsequentes (repescagem) ainda terão as datas divulgadas. As aulas para os calouros começarão, de acordo com o calendário acadêmico 2022, em 18 de abril.

Haverá leitura do listão na Rádio Liberal e o material também ficará disponível em OLiberal.com.

