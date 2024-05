Justiça Federal de Paragominas doa quase R$ 70 mil às vítimas da inundação no Rio Grande do Sul

A Justiça Federal do Pará, subseção de Paragominas, na região sudeste do estado, destinou RS 68.121,78 em favor das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, que até agora já deixaram 90 mortos, 132 desaparecidos e 361 pessoas feridas. Mais de 1,3 milhão de pessoas estão diretamente afetadas em todo o território gaúcho, entre elas as 155 mil desalojadas e as 48 mil que se encontram em abrigos. A decisão foi tomada nesta quarta-feira, 8.

“Determino a destinação dos valores depositados na conta judicial de arrecadação de prestação pecuniária e outros benefícios legais da Vara Única Federal de Paragominas às vítimas dos eventos climáticos extremos ocorridos em municípios do estado do Rio Grande do Sul”, diz a juíza federal Mariana Garcia Cunha.

A magistrada amparou sua decisão nos termos da Circular Conjunta Presi/Coger 1/2024 e das Recomendações nº 23, do Conselho da Justiça Federal (CJF), e nº 150, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O valor, de acordo com a decisão, foi transferido para a conta corrente da Defesa Civil do Estado no Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul), agência central.

No Pará, a Justiça Federal, por meio do Programa de Qualidade de Vida e Bem-Estar (Probem), iniciou desde terça-feira, 7, uma campanha de apoio às vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul.

Em mensagem divulgada pelos canais internos de comunicação da Seção Judiciária do Pará, o Probem estimula magistrados, servidores, estagiários e terceirizados para aderirem à rede de solidariedade em favor dos gaúchos, como também apela para que compartilhem a campanha com amigos, familiares e jurisdicionados de um modo geral, informando-os sobre os meios disponíveis para ajudar as vítimas da tragédia.

“Neste momento de crise, a solidariedade é fundamental para ajudar as vítimas e reconstruir as comunidades afetadas. Nesse sentido, o Probem inicia campanha de doação para ajudar os amigos gaúchos neste difícil momento. Doe agora e faça a diferença! Sua doação em dinheiro pode ajudar a fornecer alimentos, água potável, abrigo e outros itens básicos de primeira necessidade para as vítimas das inundações; apoiar ações de resgate e salvamento, auxiliar na limpeza e reconstrução das áreas afetadas; e garantir atendimento médico e psicológico para as pessoas afetadas”, explica a mensagem.