Já classificada, Seleção Brasileira empata com a Colômbia no Sul-Americano Sub-20

Terminou tudo igual no jogo entre Brasil e Colômbia, as equipes empataram por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (25) no Estádio Pascual Guerrero, em Cali. O jogo valeu pela 4ª rodada do Campeonato Sul-Americano Sub-20 e a Seleção Brasileira segue invicta no torneio. Com informações do Yahoo.

Com o resultado, os colombianos terão de buscar a vaga no duelo contra a Argentina na próxima sexta-feira, às 21h30 (de Brasília). O Brasil, por sua vez, já está classificado para a hexagonal final e na última rodada da fase de grupos, no mesmo dia e no mesmo horário, encara o Paraguai.

Precisando do resultado, a Colômbia se lançou ao ataque desde o início do jogo. Com o apoio da torcida, por sediarem o torneio, os colombianos abriram o placar com um belo gol de Puertas aos 30 minutos do primeiro tempo. O capitão do time aproveitou a sobra e emendou uma pancada de pé direito, sem chance de defesa para Mycael.

Apesar de estar acuado durante boa parte da etapa inicial, o Brasil foi para cima da Colômbia para buscar o empate. Aos 43, Andrey Santos, capitão e referência do time brasileiro, testou para o fundo das redes após cobrança de falta precisa de Guilherme Biro, deixando tudo igual em Cali, 1 a 1.

Empurrados pela torcida, o time colombiano até tentou e chegou a levar perigo em algumas oportunidades ao longo do segundo tempo, mas parou na boa cobertura da zaga da Seleção Brasileira, que manteve sua invencibilidade no Sul-Americano Sub-20 com o empate desta quarta-feira.