Ex-goleiro Bruno diz que filho de Eliza Samudio pode ser de outro jogador; ouça o áudio

Como informado pela equipe de O Liberal, o ex-goleiro Bruno entrou com um pedido na Justiça do Mato Grosso do Sul para que seja realizado um exame de DNA para comprovar se Bruninho é filho dele. Nos últimos dias, viralizou um áudio de uma entrevista ao O Tempo, que o ex-jogador põe em choque a paternidade.

De acordo com Bruno, desde antes do crime - pelo qual foi condenado -, havia conversas entre jogadores sobre Eliza Samudio (mãe de Bruninho) ter relações com outros atletas da época. No áudio, Bruno levanta a possibilidade do pai de Bruninho ser um jogador do ex-Corinthians e Atlético-MG.

"A própria Eliza, isso aí todo mundo sabe, né? Que ela vivia no meio de jogadores de futebol. E eu ouvi dizer, não tenho como provar isso, mas eu ouvi dizer que ela tinha um caso com um jogador na época (do julgamento) que jogava no Corinthians. E ela era amante desse jogador. Depois esse jogador ele chegou a atuar no Atlético Mineiro e foi aí ventilado o nome dele. E rapidamente, por ele jogar no Atlético Mineiro, o nome dele foi abafado, né? Foi preservada a sua imagem. Então eu também não quis falar o nome do jogador porque eu não sei como que está hoje. Eu não sei como está a família, como que a família pode aceitar uma situação dessa. Mas existe a possibilidade também do Bruninho ser filho desse outro atleta", declarou.

De acordo com a CNN, a defesa de Bruno abriu um recurso depois que a Justiça do Mato Grosso do Sul condenou Bruno a indenizar o filho em R$ 650 mil por danos morais e materiais. No processo, Bruno pede que seja realizado o exame de DNA.