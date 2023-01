Goleiro Bruno recebe liberdade condicional da Justiça do Rio de Janeiro

Bruno Fernandes de Souza, o ex-goleiro do Flamengo, recebeu liberdade condicional pela Justiça do Rio de Janeiro. A decisão foi da juíza Ana Paula Abreu Filgueiras, da Vara de Execuções Penais, publicada na quinta-feira (12). O goleiro Bruno foi condenado, em 2013, a 22 anos de prisão pela morte da atriz e modelo Eliza Samúdio.

O goleiro Bruno, no entanto, já vinha cumprindo a pena em regime semiaberto domiciliar. Com a nova decisão, as restrições de horário para entrar ou sair de casa foram removidas. Para a juíza, desde que recebeu a primeira progressão de regime penal, em 2019, Bruno apresentava bom comportamento e cumpria todas as regras.

Em agosto do ano passado, ele se envolveu num novo problema: não pagou a pensão do filho Bruninho, que teve com Eliza Samúdio, e chegou a ter a prisão decretada. Por uma arrecadação, conseguiu os recursos, pagou e se livrou. Em outubro, a Justiça do Mato Grosso do Sul condenou Bruno a pagar R$ 650 mil ao filho, por danos materiais e morais.

Apesar da liberdade, o goleiro ainda tem a obrigação de se apresentar a uma unidade da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro a cada três meses.