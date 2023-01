Após ser condenado a pagar indenização ao filho, ex-goleiro Bruno pede teste de DNA; veja o valor

Tão logo foi condenado a pagar uma indenização ao filho que teve com Eliza Samudio, o ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes, por meio da defesa, solicitou à Justiça que seja feito um teste de DNA para confirmar se é mesmo o pai de Bruninho. A mãe do garoto foi assassinada em 2010, a mando de Bruno.

VEJA MAIS

O recurso impetrado pelo advogado do ex-atleta, Wilton Edgar da Costa, foi feito depois que a Justiça do Mato Grosso do Sul condenou Bruno a indenizar o filho em R$ 650 mil por danos morais e materiais. As informações são da CNN.

Wilton aponta que o reconhecimento da paternidade foi baseado em um depoimento prestado por Bruno durante as investigações sobre a morte de Eliza Samudio. Com isso, a defesa contestou a oficialização do reconhecimento sem que seja feito um exame de DNA.