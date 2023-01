Diogão é liberado e cinco estádios podem ter torcida no Parazão; veja quais

O Estádio Diogão, em Bragança, foi vistoriado pelas autoridades de segurança, nesta quarta-feira (25), e foi liberado para receber torcedores. Com isso, Bragantino e Caeté, os dois clubes do município, que jogam no mesmo palco esportivo, poderão jogar com público.

Com a suspensão do Campeonato Paraense, devido ao processo aberto pelo Paragominas por irregularidades de atletas do Bragantino e Águia de Marabá, os clubes do estadual aproveitaram para tentar solucionar problemas nos respectivos estádios.

No caso do Diogão, representantes do Batalhão de Polícia e Eventos (BPE) e também da Polícia Militar do Estado vistoriaram o estádio. Acompanharam o processo dirigentes do futebol bragantino e constataram que itens pendentes foram solucionados. Os laudos também foram encaminhados à Federação Paraense de Futebol (FPF) e Ministério Público.

Cinco liberados

Com a liberação, o Parazão 2023 conta com cinco estádios liberados com torcida: Baenão, Curuzu, Diogão, Navegantão e Parque do Bacurau. No último fim de semana, o presidente do Cametá, Jailson Farias, confirmou ao O Liberal que o Parque do Bacurau recebeu a liberação para receber torcida.

Os demais

Os estádios Complexo Esportivo Castanhal (Castanhal), Jaime Sena Pimentel (Itupiranga) e Zinho Oliveira (Águia) estão, por enquanto, habilitados para receber partidas, mas sem a presença de público. Falta, até o momento, a homologação do MPPA sobre os laudos apresentados. O prazo para a análise da documentação, segundo o órgão, é de 10 dias.

Até a última atualização, o estádio Ipixunão, casa do São Francisco, ainda não estava apto para receber jogos. A reportagem procurou os responsáveis, mas até o momento, não obteve resposta.