Helder anuncia novo decreto contra a covid-19; confira os principais pontos

O governador Helder Barbalho anunciou em pronunciamento, feito a partir do meio-dia desta sexta-feira (3), as novas estratégias adotadas no Pará para o reforço à imunização contra a covid-19 no Estado. Helder detalhou os pontos de um novo decreto com medidas frente à pandemia. O objetivo é garantir a ampliação da cobertura vacinal dos paraenses, diz o governo estadual.

Confira os principais pontos do anúncio: