Mais de 1 milhão de paraenses estão em atraso com a vacinação contra covid-19

O Pará tem cerca de 1 milhão de pessoas que não completaram a imunização contra covid-19. Até esta sexta-feira (3), 5.381.337 de paraenses tomaram a primeira dose de vacina. E 3.519.634 tomaram a segunda. O balanço foi informado em comunicado do governador Helder Barbalho. Por enquanto, a terceira dose só chegou a 312.680 pessoas.

As regiões Araguaia, Baixo Amazonas, Tapajós, Carajás, Xingu e Caetés são as mais críticas em baixa cobertura vacinal. Mais especificamente as regiões Carajás, Tapajós e Caetés estão com 50% ou mais de pessoas não vacinadas nem com a primeira dose. Essas regiões são as que começam a apresentar procura por unidades de saúde, como aponta Helder.

"Quem está vacinado, pode até se infectar, mas apresenta sintomas leves. Quem não se vacina, começa a sofrer riscos e demandar o sistema de saúde", disse o governador.