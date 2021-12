Lei que obriga servidores a comprovarem vacinação contra a covid-19 passa a valer segunda-feira

Passa a entrar em vigor segunda-feira (6) a lei que obriga todos os servidores do Estado a comprovar sua vacinação para continuar sua atividade profissional, anunciou esta sexta-feira (3) o governador Helder Barbalho. Em pronunciamento feito a partir do meio-dia, o governo do Pará detalha as novas estratégias adotadas no Estado para o reforço à imunização contra a covid-19. Helder detalha ainda os pontos de um decreto com atualização de medidas frente à pandemia.

"Lamentavelmente, um número grande no Pará ainda não concluiu a vacinação. E por isso se fazem necessárias iniciativas do governo e a conscientização da população para proteger aqueles que amamos", disse o governador.

Segundo diz o governo do Pará, objetivo é garantir a ampliação da cobertura vacinal dos paraenses. O anúncio é feito no site da Agência Pará, nas redes sociais do governo e ao vivo, pela TV Cultura do Pará.

A redação integrada de O Liberal traz em instantes a cobertura completa com todos os detalhes das novas medidas. Acompanhe.