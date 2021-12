Comprovante de vacinação se torna obrigatório para todos os eventos no Pará

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou nesta sexta-feira (3), novas medidas de contenção da Covid-19, no momento em que a taxa de infecção pelo novo coronavírus cresce em muitas cidades do país e do mundo.

Comprovantes de vacinação, ou exames PCR com até 48 horas de validades, se torna obrigatório para o ingresso a todos os eventos no Pará a partir de segvunda-feira (6), anunciou esta sexta-feira (3) o governador Helder Barbalho, em pronunciamento feito a partir do meio-dia, onde o governo do Pará lista as novas estratégias adotadas no Estado para o reforço à imunização contra a covid-19. Helder detalha os pontos de um decreto com atualização de medidas frente à pandemia.

"Não há mais restrição de dias, horários, nem capacidade de estabelecimentos para qualquer evento. Mas nas autorizações, tomaremos cuidados com as observações das exigências da comprovação da imunização popr vacina. Haverá fiscalização e aplicação de multas", asseverou Ualame Machado, titular da Segup, que participa do anúncio, ao lado do governador.

Segundo diz o governo do Pará, objetivo é garantir a ampliação da cobertura vacinal dos paraenses. Segundo anunciou também o governo do Pará, passa a entrar em vigor segunda-feira (6) a lei que obriga todos os servidores do Estado a comprovar sua vacinação para continuar sua atividade profissional. Além disso, uma nova rodada do programa Renda Pará, a terceira estabelecida no Pará, estará disponibilizando R$ 100 para um milhão de famílias paraenses que comprovem estar vacinadas. Ao todo, o auxíliio financeiro será de R$ 100 milhões.

"Lamentavelmente, um número grandes no Pará ainda não concluiu a vacinação. E por isso se fazem necessárias iniciativas do governo e a conscientização da população para proteger aqueles que amamos", disse o governador.