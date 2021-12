Governo do Pará lança aplicativo para comprovação de vacinação contra covid-19

O Governo do Pará lançou um aplicativo para celulares que servirá como comprovante de vacinação contra covid-19. O "Passaporte da Vacina Pará" já está disponível para usuários de celulares da Apple. Os dispositivos Android terão o aplicativo gratuito a partir de segunda-feira (6). A partir dessa data, pelo decreto estadual 2.044/2021, a comprovação de vacinação passa a ser obrigatória para ingresso e permanência em estabelecimentos públicos ou privados do estado.

Atualmente, já há um app com essa função disponível, que é o Conecte SUS, do Ministério da Saúde. No anúncio do governador Helder Barbalho, nesta sexta-feira (3), a proposta foi apresentada como uma versão "papa-xibé" do aplicativo federal. Outros serviços deverão ser agregados, como postos de vacinação e informações sobre os decretos vigentes de prevenção da covid-19.