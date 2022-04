Guia de Castanhal: evento divulga as 100 empresas mais procuradas da cidade nesta quinta (07/04)

As 100 empresas mais acessadas do site Guia de Castanhal, em 2021, serão conhecidas na noite desta quinta-feira (7), em um evento promovido pela plataforma de buscas, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PA). A cerimônia é restrita a convidados. Desde o lançamento, há quatro anos, o site apresenta o top 100 entre os mais de 6,5 mil cadastros ativos, que são atualizados anualmente.

"Um dos nossos objetivos é fazer com que as pessoas encontrem o que procuram na Cidade Modelo. Ser a ponte do cliente/interessado até a empresa, que está em Castanhal, é gratificante. Se imaginar que esses acessos representam contatos e negócios na Cidade Modelo estamos no caminho certo. E nossos parabéns e reconhecimento às empresas que desse total tiveram maior busca", diz Berna Lameira, jornalista à frente do Guia. Em 2021, foram mais de 230 mil acessos apenas do Guia Comercial, dentre o total de mais de 1,6 milhão de acessos.

Berna Lameira, a jornalista responsável pela plataforma de busca de empresas da Cidade Modelo (Guia de Castanhal / Divulgação)

O evento conta com o apoio da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio (Semics) e da Associação Empresarial de Castanhal (Acic Mais Você). Este ano, a novidade é o reconhecimento, também, das 30 micro e pequenas empresas mais acessadas do Guia de Castanhal. Haverá também, como parte do evento, uma palestra sobre "Branding Digital", com Fernando Kimura.

"O propósito do Sebrae é disseminar a cultura empreendedora, apoiando os pequenos negócios. Nesse sentido a parceria com o Guia de Castanhal visa fomentar o empreendedorismo local por meio de apoio às empresas mais acessadas na página oficial do Guia, pois muitas delas também são clientes do Sebrae acompanhadas com soluções em nossos programas e carteira de relacionamento", lembra Gisele Freitas, gerente da regional Sebrae Guamá.