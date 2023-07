Grupo Liberal fortalece o jornalismo colaborativo com participação da jornalista Célia Pinho

Há quase um ano, o Grupo Liberal reforçou o aspecto colaborativo e comunitário do jornalismo feito diariamente pela sua redação integrada com o lançamento do "Eu Repórter", uma plataforma na qual os cidadãos participam da produção de conteúdo, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias. A partir da próxima segunda-feira, 10, a iniciativa passa a se chamar "Você Repórter", aprofundando a participação do público e contando com a interação da jornalista Célia Pinho.

A mudança no conteúdo 'Eu Repórter' para 'Você Repórter' representa um grande avanço para o Grupo Liberal, conforme comenta o head de Conteúdo do Grupo, Felipe Melo: "Essa mudança tem grande significado na qualidade jornalística ao trazer uma perspectiva mais próxima e identificável com determinados segmentos da audiência".

A produtora executiva do Grupo Liberal, Meg Martins, destaca a centralidade do público nessa proposta: “Não vai ser mais o ‘Eu Repórter’ porque o repórter, agora, é ‘Você’. Você que está lendo o jornal O Liberal, o Amazônia, que está assistindo nosso canal no YouTube, ouvindo a rádio, lendo o portal etc. E a Célia entra como a jornalista que mais tem empatia com o nosso público, porque aonde quer que ela vá ela é bem-vinda”.

Sobre a participação da jornalista no projeto, Felipe Melo avalia que Célia Pinho dialoga bem com a proposta do ‘Você Repórter’: "Célia Pinho possui uma linguagem jornalística própria devido ao seu carisma muito popular. Ela pode aproximar-se de uma parcela do público que se sente mais confortável com uma comunicação mais informal, o que pode gerar maior engajamento e conexão com os veículos do Grupo Liberal. A diversidade de estilos de comunicação utilizados pela seção permitem uma abordagem mais inclusiva, leve e dinâmica na interação entre a população e a Célia", diz Felipe Melo.

Para Célia, o convite para participar do projeto foi uma grata surpresa: "Fez um ano que estou aposentada e eu pensei que eu tivesse sossegado o meu facho, mas parece que não. Foi só ter aparecido mais uma proposta e eu disse 'sim', alegre, porque eu vou voltar a dar voz para tanta gente que passa tantos perrengues aí nas comunidades", diz.

Conforme já vinham fazendo diariamente, os leitores e seguidores de O Liberal vão continuar mandando sugestões e denúncias à redação integrada, mas, desta vez, a reportagem vai até o local onde a notícia acontece, contando com a intrepidez da repórter Célia Pinho para esmiuçar os detalhes dos fatos e acontecimentos:

"Vou voltar às ruas, vou voltar aonde o público quiser que eu vá. E super feliz de voltar a ter o contato com a população, dando voz, ouvindo e falando por eles. Agora, a expectativa é a melhor possível. Eu só te digo 'espera que eu tô chegando'", diz a repórter.